31 січня 2024 року – кінцевий термін, до якого нардепи мають подати декларації за 2021-й та, щонайголовніше, 2022-й, воєнний рік. Не важко здогадатися, що звітуються перед народом парламентарі не дуже охоче та до кінця зволікають, аби якомога довше приховувати від громадськості те, що у кожній демократичній країні мало б бути прозорим.

Чого тільки вартують баталії навколо законопроєкту про е-декларування, які розгортались восени 23-го року. Завдяки суспільному розголосу та ультимативному вето Зеленського наші обранці таки взяли до уваги зміст зловісної для них правки №371. Завдяки їй декларації мали б стати публічними негайно, але під час другого читання депутати провалили голосування за цю правку: "за" було всього 199 з 226 необхідних голосів.

У цьому матеріалі 24 Канал вирішив проаналізувати, чого боялися 118 депутатів монобільшості, які або "утрималися", або були "проти", або не голосували за відповідну ініціативу. Що приховують їхні декларації за період після початку великої війни, які вони так завзято не хотіли відкривати?

Постноворічне нагадування: "Декларуймося!"

Реєстр декларацій від НАЗК став публічним 10 грудня 2023 року. Станом на 3 січня уже 2024 року всього троє з 18 "Слуг народу", які "утримались" під час голосування за правку №371, подали свої декларації. Ось список тих 15, хто досі тягне гуму і голосували, натискаючи на жовтку кнопку:

Бунін Сергій Валерійович; Гетманцев Данило Олександрович; Діденко Юлія Олександрівна; Драбовський Анатолій Григорович; Загоруйко Аліна Леонідівна; Калаур Іван Романович; Колісник Анна Сергіївна; Мазурашу Георгій Георгійович; Березін Максим Юрійович; Божик Валерій Іванович; Брагар Євгеній Вадимович; Локтіонова Наталія Валентинівна; Петруняк Євген Васильович; Савченко Ольга Станіславівна; Стріхарський Андрій Петрович.

Зверніть увагу! Всього два голоси були "проти" цієї правки: один – від теперішнього "Слуги" Микиши Дмитра Сергійовича, другий – від його уже колишнього колеги по фракції Тищенка Миколи Миколайовича. Як не дивно, ці два обранці станом на 03.01.2024 не подали щорічні декларації за 2022 рік. До речі, нагадаємо, що Тищенко був єдиним з усіх нардепів, хто голосував проти законопроєкту про е-декларування в цілому. Пояснював це тим, що, мовляв, боїться за свою безпеку.

Стратегію – просто-таки не натискати жодну з кнопок – обрали 99 представників монобільшості. Очевидно, серед них були й ті, які не могли виконувати свою роботу через об'єктивні причини. Але факт залишається фактом: через них, витрачаючи час на бюрократію, треба було переголосовувати вдруге за цю законодавчу ініціативу.

І відбулось це, як ми зазначали уже, не без допомоги президента та свідомої громадськості, яка створювала відповідну петицію на сайті глави держави. Отже, всього 16 зі 99 депутатів "Слуг", про яких ми говоримо, подали щорічну декларацію за 2022 рік. Ось список тих 83, які ждуть з моря погоди:

Арсенюк Олег Олексійович; Бабій Роман В'ячеславович; Беленюк Жан Венсанович; Божков Олександр Валерійович; Бондаренко Олег Володимирович; Бородін Владислав Валерійович; Бужанський Максим Аркадійович; Войцехівський Віталій Олександрович; Гайду Олександр Васильович; Галушко Микола Леонідович; Гринчук Оксана Анатоліївна; Грищенко Тетяна Миколаївна; Гузенко Максим Васильович; Дануца Олександр Анатолійович; Дмитрієва Оксана Олександрівна; Дубнов Артем Васильович; Жмеренецький Олексій Сергійович; Заблоцький Мар'ян Богданович; Забуранна Леся Валентинівна; Задорожній Микола Миколайович; Зуєв Максим Сергійович; Іонушас Сергій Костянтинович; Кабанов Олександр Євгенійович; Камельчук Юрій Олександрович; Касай Геннадій Олександрович; Кісєль Юрій Григорович; Ковальов Артем Володимирович; Козак Володимир Васильович; Колєв Олег Вікторович; Колюх Валерій Вікторович; Копиленко Олександр Любимович; Кормишкіна Ірина Валеріївна; Короленко-Усова Валентина Юріївна; Кострійчук Сергій Володимирович; Костюк Дмитро Сергійович; Крейденко Володимир Вікторович; Криворучкіна Олена Володимирівна; Кузбит Юрій Михайлович; Кузнєцов Олексій Олександрович; Кузьміних Сергій Володимирович; Культенко Артем Валерійович; Кунаєв Артем Юрійович; Куницький Олександр Олегович; Лис Олена Георгіївна; Литвиненко Сергій Анатолійович; Лічман Ганна Василівна; Любота Дмитро Валерійович; Ляшенко Анастасія Олексіївна; Марусяк Олег Романович; Марченко Людмила Іванівна; Михайлюк Галина Олегівна; Мовчан Олексій Васильович; Мокан Василь Іванович; Мотовиловець Андрій Вікторович; Мурдій Ігор Юрійович; Наталуха Дмитро Андрійович; Негулевський Ігор Петрович; Нестеренко Кирилл Олександрович; Нікітіна Марина Вікторівна; Новіков Михайло Миколайович; Остапенко Анатолій Дмитрович; Пасічний Олександр Станіславович; Пуртова Анна Анатоліївна; Пушкаренко Арсеній Михайлович; Рубльов В’ячеслав Володимирович; Руденко Ольга Сергіївна; Саладуха Ольга Валеріївна; Северин Сергій Сергійович; Стернійчук Валерій Олександрович; Струневич Вадим Олегович; Сушко Павло Миколайович; Тарарін Микола Олександрович; Тарасов Олег Сергійович; Тістик Ростислав Ярославович; Ткаченко Олександр Михайлович; Чернявський Степан Миколайович; Чорний Дмитро Сергійович; Швачко Антон Олексійович; Шол Маргарита Віталіївна; Шпак Любов Олександрівна; Яковлєва Неллі Іллівна; Янченко Галина Ігорівна; Ясько Єлизавета Олексіївна.

Шляхом нескладних математичних розрахунків можна підсумувати, що зі 118 представників монобільшості, які провалили голосування за правку №371, всього трохи більш як 16% станом на 03.01.2024 подали декларації до НАЗК за воєнний, 2022 рік. Водночас аж майже 84% – цього не зробили.

То що все-таки приховувала монобільшість

Ось імена тих 19 "Слуг народу", які даремно час не гаяли, та після проваленої ключової правки все-таки виправилися, зробили висновки та віддали інформацію про свої статки на поталу українському народу:

Заславський Юрій Іванович; Здебський Юрій Вікторович; Неклюдов Владлен Михайлович; Арахамія Давид Георгійович; Ватрас Володимир Антонович; Герасименко Ігор Леонідович; Горобець Олександр Сергійович; Дирдін Максим Євгенович; Дунда Олег Андрійович; Каптєлов Роман Володимирович; Касай Костянтин Іванович; Копанчук Олена Євгенівна; Літвінов Олександр Миколайович; Марчук Ігор Петрович; Прощук Едуард Петрович; Рєпіна Елла Анатоліївна; Салійчук Олександр В'ячеславович; Федієнко Олександр Павлович; Яцик Юлія Григорівна.

З-поміж такого широкого спектра імен одразу привертає увагу Арахамія Давид Георгійович, голова фракції "Слуг", який 5 вересня 2023 року у своєму телеграм-каналі писав:

"Я подав вже декларації, не чекаючи закону, по старих (більш жорстких) правилах", – а коли все-таки реєстр став публічним, то виявилось, що він подав щорічну звітність за 2022 рік на 10 днів пізніше – тобто 15 вересня 2023 року.



Арахамія 5 вересня 2023 року написав, що уже подав декларацію / Скриншот зроблений 24 Каналом



Насправді Арахамія подав щорічну декларацію за 2022 рік лише 15 вересня 2023 року / Скриншот зроблений 24 Каналом

Зрештою це не найголовніше, більш важливо, що ж написав у декларації Арахамія.

На рахунках нардепа в банках України зберігається 1,3 мільйона гривень та 20 тисяч доларів. Банківські вклади дружини становлять: 234 тисячі гривень і 21 тисяча доларів.

Готівкою обранець зберігає 650 тисяч доларів і 100 тисяч євро, а дружина – 2,7 мільйона гривень, 250 тисяч доларів і 100 тисяч євро.

Від 28 грудня 2022 року Вікторія Арахамія орендує в різних фізичних осіб легкові автомобілі: AUDI Q-4 E-TRON і MERCEDES-BENZ V300D. Важливо, що обидва вони 2021 року випуску.

Згідно з документом дружина нардепа Вікторія за 2022 рік завдяки підприємницькій діяльності отримала 1 677 170 гривень доходу. Це у 2 рази більше ніж у 2021 році. Тоді обраниця нардепа від підприємницької діяльності отримала загалом 752 225 гривень.

Задля справедливості слід сказати, що не лише бізнес дружини Арахамії покращив цифрові показники. Дружина депутата Неклюдова Владлена Михайловича, за цікавим збігом, також Вікторія у воєнному 2022 році інтенсивно займалася підприємництвом. Так, за 2022 рік їй вдалось заробити майже 5 мільйонів гривень, а за 2021 рік – всього 980 тисяч. Шалений ріст доходу в 5 разів не може не викликати цікавість.

Додамо, що у 28.07.2022 подружжя почало орендувати квартиру в Києві, площею у 116,1 м2. Нам вдалось встановити за допомогою відкритих даних, що це житло розташоване в одному з найелітніших та центральних ЖК столиці, а саме – "Новопечерські Липки".

А от у депутата Заславського Юрія Івановича готівкові збереження у доларах збільшились всього на 3,3% – з 90 декларованих тисяч доларів у 2021 році до 93 тисяч доларів у 2022 році. Крім того, обранець за підсумками воєнного року задекларував те, що в нього було у 2021 році: 400 тисяч гривень та 50 тисяч євро готівкою, а також аптеку з медичними кабінетами за майже 3 мільйони гривень та площею у 748,4 м2 (дата набуття власності – 22.09.2021).

Здебський Юрій Вікторович у декларації за 2022 рік вказав, що 09.02.2022, перед вторгненням, набув земельну ділянку під Києвом, площею у 20 тисяч м 2 , а 01.02.2022 – автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 150, 2020 року випуску.

у декларації за 2022 рік вказав, що 09.02.2022, перед вторгненням, набув земельну ділянку під Києвом, площею у 20 тисяч м , а 01.02.2022 – автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 150, 2020 року випуску. Ватрас Володимир Антонович зазначив, що його дружина Іванна 04.08.2022 купила житловий будинок за 1,2 мільйона гривень, а також 27.10.2022 набула права власності на 50% житлового будинку за 2,4 мільйона. Водночас від підприємництва вона заробила 2 763 000 гривень.

зазначив, що його дружина Іванна 04.08.2022 купила житловий будинок за 1,2 мільйона гривень, а також 27.10.2022 набула права власності на 50% житлового будинку за 2,4 мільйона. Водночас від підприємництва вона заробила 2 763 000 гривень. Герасименко Ігор Леонідович 03.10.2022 набув права власності на земельну ділянку, площею у 34 тисячі м 2 , а також від 01.06.2022 почав орендував столичний офіс, площею у 107 м 2 .

03.10.2022 набув права власності на земельну ділянку, площею у 34 тисячі м , а також від 01.06.2022 почав орендував столичний офіс, площею у 107 м . Горобець Олександр Сергійович 06.10.22 почав орендувати квартиру у Києві, площею у 79,8 м2.

Окремо слід згадати про автопарк, який задекларував Касай Костянтин Іванович. Він вказав, що його син у 2022 році став власником Nissan Leaf 2018 року за 405 тисяч гривень. Також за рік війни сімейство Касаїв обжилось на:

новий автомобіль BMW M760LI за 3,5 мільйона гривень;

мікроавтобус Volkswagen Multivan за 1,3 мільйона гривень;

дві автівки Fiat Nuovo Doblo 2016 року по 25,6 тисячі;

вантажівку Renault Magnum 440 2006 року за 19,2 тисячі;

екскаватор-навантажувач JCB 3CX 2017 року за 162 тисяч;

три причепи загалом на 45 тисяч гривень.

Такі депутати, як Максим Дирдін, Олег Дунда, Роман Каптєлов, Олександр Літвінов, Едуард Прощук, Олександр Федієнко, Юлія Яцик, хоч і подали звітність, однак, відверто, деталей, за які б могло зачепитися око, – ми там не виявили.

А от декларація Копанчук Олени Євгенівни цікава тим, що згідно з нею 28 лютого 2022 року її дочка набула права на тимчасовий притулок у Німеччині. Власне, спровадила за кордон нардепка не лише свою неповнолітню доньку, а й 22-річного сина Дмитра. Він мав мандат депутата в міськраді Рудках на Львівщині, однак склав його після скандалу, спричиненого його виїздом з України за допомогою системи "Шлях". Про це писали розслідувачі ще влітку 2023 року.

Марчук Ігор Петрович , окрім щорічної декларації за 2022 рік, як добропорядний політик, загалом 2022 – 2023 роки подав ще й 12 декларацій про зміни в майновому стані. У них йдеться здебільшого про отримання доходу у вигляді дивідендів від ряду компаній. Загальна сума – 3,7 мільйона гривень.

, окрім щорічної декларації за 2022 рік, як добропорядний політик, загалом 2022 – 2023 роки подав ще й 12 декларацій про зміни в майновому стані. У них йдеться здебільшого про отримання доходу у вигляді дивідендів від ряду компаній. Загальна сума – 3,7 мільйона гривень. Рєпіна Елла Анатоліївна вказала, що її чоловік у серпні та вересні 2022 року набув права на 100% часток у будівельній компанії "А-ПРО-ГРУП", а також у фірмі "ПЕРША ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ", що видобуває корисні копалини.

вказала, що її чоловік у серпні та вересні 2022 року набув права на 100% часток у будівельній компанії "А-ПРО-ГРУП", а також у фірмі "ПЕРША ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ", що видобуває корисні копалини. Салійчук Олександр В'ячеславович у 2022 році здійснив купівлю-продаж транспортного засобу та почав винаймати нерухоме майно. І в декларації про зміни в майновому стані за цей же рік він зазначав, що отримав дохід у розмірі 1,4 мільйона гривень від відчуження рухомого майна.

Довгоочікувані підсумки та АНОНС

Якщо висловлюватися метафорично, то Верховна Рада – це головний музей України, а депутати – не просто дорогоцінні експонати, а основне надбання допитливого українського народу, що не готовий замовчувати численну кількість запитання, які його турбують.

Очевидно, з перелічених в цьому матеріалі квартир, автівок та сум коштів є справді чесно зароблені нашими обранцями статки. Однак депутатство – це насамперед про відкритість перед громадськістю та вироблення звички до того, що кожен твій крок обговорюватимуть: подобається це тобі чи – ні. І, якщо все-таки, "ні" – то вихід простий: скласти мандат.

На жаль, широкомасштабна війна частково приховала народних обранців з публічної площини. Зокрема, потрапити в головний законодавчий орган держави рядовому журналісту поки не можна. Однак певні кроки у повернення до відкритості уже зроблено: відкриття реєстру декларацій – один із них.

На аналізі звітності монобільшості 24 Канал зупинятися не збирається. Ми анонсуємо другу частину цього матеріалу, у якому розповімо про вміст декларацій з інших фракцій, об'єднань та груп, що хотіли тримати секрет про своє майно до кінця війни, проваливши голосування за зловіщу правку №371.