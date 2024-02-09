Подробности гибели Юрия сообщила в инстаграме его дочь Валерия Галкина.

Смотрите также Во Львовской области произошло ДТП с пострадавшими: трассу Киев – Чоп перекрыли

Жизнь защитника забрали на пешеходном переходе

Юрий Галкин пробыл в российском плену два года – его вернули на Родину 31 января. Через неделю его сбила машина. Это случилось 8 февраля. К сожалению, защитник погиб от полученных травм.

Известно, что он являлся жителем Покровска Донецкой области.

Моего папы не стало... Его убила не война, ни пуля, ни 2 года в плену... Он просто переходил дорогу и его сбила машина. Я ждала твоего звонка, как ты пообещал, но уже не дождусь,

– сказала Валерия.



Скриншот из инстаграма / galkinavaleriya

Известно, что Юрий Галкин проживал в Покровске Донецкой области.

Обратим внимание! 8 февраля Украина вернула домой еще 100 своих защитников. Известно, что это был 51-й по счету обмен. Среди спасенных – 49 воинов Национальной гвардии, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в частности 11 тероборонцев.

Обмен пленными 31 января