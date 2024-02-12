Прощання з нею вже пройшло у рідному місті Сміла. Трагічна звістка прийшла у Черкаську область 1 лютого цього року.
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Загибель молодої медикині
У лікарні міста Дніпра 1 лютого померла Анна Богуславська – молода захисниця зі Сміли, що у Черкаській області. Зазначається, що вона була солдатом, санітарним інструктором медичного пункту 2 штурмового батальйону.
Дівчина була 2001 року народження. Вдома на її повернення чекала матір та два синочки.
Важко знайти слова втіхи для рідних, неможливо заспокоїти біль та гіркоту втрати. Висловлює щирі співчуття матері і двом синочкам Анни Богуславської та сумуємо разом з родиною, низько схиляємо голови у скорботі,
– повідомили у Смілянській міській раді.
Анна Богуславська померла у лікарні Дніпра / Смілянська міська рада
Попрощалися з українською захисницею 12 лютого об 11:00 у храмі Різдва Івана Хрестителя. Поховають Анну Богуславську на кладовищі селі Плоске.
Втрати України у війні
- 10 лютого 2024 року на лівому березі Дніпра героїчно загинув 43-річний Михайло Воєвідко. Свій останній бій він прийняв біля Новотягнинки Херсонської області. Чоловік був частиною морської піхоти.
- Днями на фронті загинув депутат із Брод Микола Габа, який воював в АТО з 2014 року. Останній подих за батьківщину захисник віддав 8 лютого на одному із найгарячіших напрямків – Бахмутському.
- Під час виконання бойового завдання загинув льотчик Владислав Риков. Він боронив країну від початку повномасштабного вторгнення і мав 385 бойових вильотів.