Вогонь забрав життя начальника караулу Віктора Діденка. Чоловіку на момент загибелі не було й тридцяти років.

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Трагічна загибель

У ДСНС розповіли, що під час ліквідації масштабної пожежі загинув начальник караулу 17-ї пожежно-рятувальної частини міста Світловодська Віктор Діденко. Загоряння виникло на підприємстві в Олександрійському районі. На момент загибелі чоловіку було всього 29 років.

Це болісна втрата для всієї нашої рятувальної родини. Наші герої завжди є надійним щитом від небезпек для цивільного населення. Світла пам’ять нашому колезі,

– написали в ДСНС.

Державна служба надзвичайних ситуацій висловлює співчуття рідним та близьким.

Під час ліквідації пожежі загинув Віктор Діденко / фото ДСНС

Втрати України