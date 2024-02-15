Вогонь забрав життя начальника караулу Віктора Діденка. Чоловіку на момент загибелі не було й тридцяти років.
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Трагічна загибель
У ДСНС розповіли, що під час ліквідації масштабної пожежі загинув начальник караулу 17-ї пожежно-рятувальної частини міста Світловодська Віктор Діденко. Загоряння виникло на підприємстві в Олександрійському районі. На момент загибелі чоловіку було всього 29 років.
Це болісна втрата для всієї нашої рятувальної родини. Наші герої завжди є надійним щитом від небезпек для цивільного населення. Світла пам’ять нашому колезі,
– написали в ДСНС.
Державна служба надзвичайних ситуацій висловлює співчуття рідним та близьким.
Під час ліквідації пожежі загинув Віктор Діденко / фото ДСНС
Втрати України
- 7 лютого на війні з Росією трагічно загинув Олег Ширма з Тернопільщини. Він був головним сержантом роти ударних БпАК у лавах 33-ї ОМБр. Чоловік відмовився від роботи за кордоном, натомість ставши добровольцем.
- На Авдіївському напрямку загинув 18-річний захисник Богдан Козак. Із початком повномасштабного вторгнення, Богдан підписав контракт з 3-ю окремою бригадою Сухопутних військ ЗСУ. У мирний час хлопець був спортсменом – займався футзалом.
- У Черкаській області 14 лютого попрощалися з українським захисником Юрієм Галкіним. Лише нещодавно його вдалося повернути з полону, однак за тиждень після звільнення він потрапив у смертельну аварію. Чоловік навіть не встиг обійняти рідних, бо весь час перебував на реабілітації.