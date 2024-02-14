Його повернули додому 31 січня. Тоді відбувся 50-ий, ювілейний обмін полоненими. Вдалося врятувати 207 захисників. Серед них був і військовий Юрій Галкін.

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Не встиг обійняти рідних

Втім, вже за тиждень, так і не встигнувши зустрітися із близькими після майже двох років розлуки, чоловік загинув. Він став жертвою трагічної ДТП.

Сьогодні 14 лютого місцеві жителі Городища, що на Черкащині, на колінах провели захисника в останню путь.

Донька загиблого пригадує, що її батько взявся захищати батьківщину з перших днів повномасштабного вторгнення. У квітні 2022 року чоловік потрапив у полон до окупантів. З того часу він перебував у руках ворога.

20 місяців родина Юрія Галкіна чекала на його повернення. Після звільнення з полону чоловік спершу вирушив на реабілітації в Дніпрі. Там він потрапив під колеса авто.

На жаль, ніхто з рідних не встиг з ним побачитись. Сьогодні той день, коли ми побачились. Коли його не стало,

– сказала донька Валерія.

Били, але не зламали

У церемонії прощання з Юрієм Галкіним брав участь також його друг Ігор. Чоловіки разом пройшли пекло російського полону.

За спогадами побратима, воїни перебували в одному бараці. Ігор пригадує, що Юрій був дуже хорошим чоловіком, одним із кращих. Росіяни знущалися з нього, але зламати його не вдалося.

Ігор розповідає, що Юрій не вірив, що його обміняюють. Товариші навіть побилися об заклад на пляшку бурбону.

Місцеві жителі, які прийшли віддати шану полеглому захисникові, зазначають, що їм важко хоронити героя.

Родина Юрія Галкіна – із Покровська на Донеччині. Тікаючи від війни, вони оселилися на Городищині. Людям не має куди повертатися, оскільки там у них все розбомбили.

І ми будемо його шанувати, поважати, і будемо завжди ходити до нього на Алею Слави, і не забудемо його ніколи. Така доля. Ми дуже співчуваємо і батькам. Так же ж вони його ждали. Повернувся і така трагедія сталася. Шана і батькам і загиблому,

– каже місцева жителька Галина.

Прощання з Юрієм Галкіним / Фото Суспільне

Що відомо про ДТП: