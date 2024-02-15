Секретар РНБО висловився про ситуацію в місті. За його словами, говорити про можливий відступ з Авдіївки некоректно. "За потреби військові мають здійснювати ті чи інші маневри для досягнення успіху", – сказав він в ефірі 24 Каналу.

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Російський добровольчий корпус розповів про бої в Авдіївці

Бійці РДК ведуть тяжкі бої у районі Авдіївки з самого ранку. Прямо зараз прицільно працюють наші міномети, важкі кулемети косять тисячі путінських окупантів, а на дистанції кидка гранати штурмовики РДК протистоять елітним підрозділам ворога. Є поранені, але стійкість наших героїв є неймовірною!

– зазначили бійці.

У своєму дописі вони зосередилися на тому, що бої дуже, дуже важкі, але таким чином пишеться історія. На жаль, є втрати, але значно більших, просто-таки неспівмірних втрат зазнає ворог.

"Російський добровольчий корпус знову б'ється на найважчих напрямах цієї війни і робить це з неповторним героїзмом та відвагою. Ми вже назавжди вписали свої імена в історію, але по суті воїни РДК прямо зараз кров'ю ворогів і своєю власною пишуть історію самі!" – написали в корпусі.

Що відбувається в Авдіївці