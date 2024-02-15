Это уже подтвердили в 3 ОШБр. Украинские защитники рассказали, какая ситуация в городе, передает 24 Канал.
Важно Бойцы цепляются зубами за каждый метр, – офицер ВСУ об осложнении ситуации в Авдеевке
3 ОШБр перебросили в район Авдеевки
Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады – чрезвычайно критическая,
– заявили в 3 ОШБр.
Представители подразделения добавили, что отдельные батальоны провели рейд в захваченные оккупантами районы Авдеевки. Силы врага на их отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.
"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", – подчеркнул командир 3 ОШБр Андрей Билецкий.
Также в бригаде отметили, что за период пребывания на Авдеевском направлении 2 бригадам вооруженных сил России нанесено критическое поражение. О точных потерях врага в личном составе и технике сообщат позже, после подтверждения необходимых данных.
В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства,
– рассказали в Третьей штурмовой.
Что этому предшествовало
- Накануне Forbes писал, что Украина укрепляет Авдеевку. По мнению журналистов, есть все основания полагать, что на это направление перебросили одну из лучших бригад – Третью штурмовую.
- Командующий ОСГВ "Таврия" писал в телеграме, что на направление привлекут свежие эффективные силы.
- Утром 15 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники сдерживают оккупантов, которые пытаются захватить Авдеевку. За прошедшие сутки наши воины отбили 34 атаки и еще 6 возле Северного и Невельского.
- Накануне, 14 февраля, спикер Сил обороны Таврического направления заявил, что в районе Авдеевки агрессор сосредоточил 50 тысяч бойцов. Дополнительная стратегия необходима для того, чтобы удерживать позиции в районе города в том случае, если оккупанты перережут основную артерию – главный логистический маршрут наших воинов.
- "Это не футбольный матч. Мы не будем раскрывать позиции. Сейчас ситуация на линии динамичная и может меняться каждый час... На случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, командование подготовило запасные пути снабжения", – констатировал Дмитрий Лиховий.
- Ранее, 13 февраля, начальник службы по связям с общественностью Иван Секач сообщил, что впервые за почти два года Украина вывела из Авдеевки некоторые подразделения 110 ОМБр. Их заменили другие подразделения ВСУ.
- "Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение. Но это мощная поддержка, нам немного так спокойнее стало, когда она пришла", – заявил спикер.