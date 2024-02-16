Стороны, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение по безопасности между Германией и Украиной. После чего Зеленский встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером.
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Украинский лидер прибыл в Германию
Владимир Зеленский рассказал, что впереди два важных дня.
Новая архитектура безопасности Украины, новые возможности. Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить надежный мир,
– говорится в сообщении президента.
Украинский президент приземлился в Берлине / Фото Владимира Зеленского
По его словам, запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
Зеленский прибыл с визитом в Германию / Фото Владимира Зеленского
В то же время в Германии подтвердили, что Зеленский и Шольц подпишут соглашение о безопасности. По словам представителя правительства Германии, в ходе переговоров в Федеральной канцелярии "будет подписано двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности и долгосрочной поддержке".
В частности, в администрации французского главы также рассказали, что в Париже Зеленский и Макрон подпишут двустороннее соглашение о безопасности.
Еще раньше Макрон заявил, что Франция ведет переговоры о двустороннем соглашении по образцу того 10-летнего соглашения, которое Украина недавно заключила с Великобританией.
Зеленский встретился с Олафом Шольцем
Обновлено. В Офисе Президента сообщили, что Владимир Зеленский начал рабочий визит в Федеративную Республику Германия. Известно, что он уже встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Лидеры уже начали переговоры.
Зеленский встретился с канцлером ФРГ / Фото ОП
В частности, в Офисе Президента подтвердили информацию, что Зеленский и Шольц подпишут соглашение о гарантиях безопасности.
Как говорится на сайте Офиса Президента, по итогам переговоров запланировано подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия.
Президент Украины начал переговоры с Олафом Шольцем / Фото ОП
Владимир Зеленский и Олаф Шольц также обсудят вопросы поддержки Украины на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО.
Ранее было заключено соглашение о безопасности с Великобританией: главное
- Владимир Зеленский 12 января подписал с британским премьером соглашение в сфере безопасности на 10 лет. Договор будет действовать до вступления украинского государства в Альянс.
- Риши Сунак отметил, что это соглашение формализует существующие сейчас договоры безопасности. А также гарантирует, что поддержка долгосрочная. Он подчеркнул, что после того, как завершится война России против Украины, есть компонент, предотвращающий новое нападение страны-агрессора.
- Согласно ему, Великобритания обязалась предоставить самый большой пакет помощи Украине с начала полномасштабной войны. Он был рассчитан на 2,5 млрд фунтов стерлингов. Речь шла о дополнительном оборудовании ПВО, противотанковом оружии, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах.
- Предварительно, 200 миллионов фунтов должны были направить на производство дронов. Речь шла о тысячах БПЛА, которые будут поражать российские силы. Это назвали самой большой поставкой дронов в Украину. Большинство беспилотников будут изготовлены в Великобритании. В общем, речь идет о таких типах БПЛА, как разведывательные, ударные и морские.