Стороны, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение по безопасности между Германией и Украиной. После чего Зеленский встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером.

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Украинский лидер прибыл в Германию

Владимир Зеленский рассказал, что впереди два важных дня.

Новая архитектура безопасности Украины, новые возможности. Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить надежный мир,

– говорится в сообщении президента.

Украинский президент приземлился в Берлине / Фото Владимира Зеленского

По его словам, запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский прибыл с визитом в Германию / Фото Владимира Зеленского

В то же время в Германии подтвердили, что Зеленский и Шольц подпишут соглашение о безопасности. По словам представителя правительства Германии, в ходе переговоров в Федеральной канцелярии "будет подписано двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности и долгосрочной поддержке".

В частности, в администрации французского главы также рассказали, что в Париже Зеленский и Макрон подпишут двустороннее соглашение о безопасности.

Еще раньше Макрон заявил, что Франция ведет переговоры о двустороннем соглашении по образцу того 10-летнего соглашения, которое Украина недавно заключила с Великобританией.

Зеленский встретился с Олафом Шольцем

Обновлено. В Офисе Президента сообщили, что Владимир Зеленский начал рабочий визит в Федеративную Республику Германия. Известно, что он уже встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Лидеры уже начали переговоры.



Зеленский встретился с канцлером ФРГ / Фото ОП

В частности, в Офисе Президента подтвердили информацию, что Зеленский и Шольц подпишут соглашение о гарантиях безопасности.

Как говорится на сайте Офиса Президента, по итогам переговоров запланировано подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия.

Президент Украины начал переговоры с Олафом Шольцем / Фото ОП

Владимир Зеленский и Олаф Шольц также обсудят вопросы поддержки Украины на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО.

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