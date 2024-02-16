Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов розповів 24 Каналу, що нашим бійцям важливо захистити кожне українське місто чи село. Ба більше, всі розуміють, що кожен клаптик землі в Авдіївці окроплений кров'ю побратимів.

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"Місія Збройних Сил України – це захист української території, незалежності, суверенітету. Також це захист кожного українського містечка, тому немає значення, як це містечко називається – Авдіївка чи якось інакше", – наголосив Андрій Ковальов.

За словами речника, українські військові мають захищати нашу землю та вибити з неї окупантів. Крім цього, варто пам'ятати, що на цій землі пролита кров побратимів. З огляду на це важко говорити про якісь відступи.

Зрозуміло, що з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців ухвалюється рішення про залишення певних позицій. Але я розумію вагу свого слова, тому не можу говорити про будь-які тактичні переміщення підрозділів Збройних Сил,

– зауважив Ковальов.

Він додав, що Президент України правильно висловився про те, що збереження життя і здоров'я кожного військовослужбовця – пріоритет. Також варто усвідомлювати, якому серйозному ворогу сьогодні протистоїть наша країна.

Говорячи про людський ресурс, то навіть з погляду математики ми розуміємо, що протистояти й перемагати можна тільки новітніми технологіями, креативними рішеннями,

– сказав речник Генштабу.

Російські окупанти перетворюють українські міста на руїни з цегли й цементу, тоді просто не залишається захисних споруд, щоб наші військовослужбовці могли тримати позиції та ефективно оборонятися. У таких умовах командири повинні ухвалювати рішення щодо певних тактичних переміщень для того, щоб бійці мали можливість контратакувати та протистояти російським окупантам.

Андрій Ковальов підсумував, що в умовах складної війни збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців понад усе. Водночас головне завдання та функція Збройних Сил України – боронити українську землю та українські міста, незалежно від їх назв.

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