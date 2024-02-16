Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов детальніше розповів 24 Каналу про ситуацію, яка склалася на найважчому напрямку фронту. Зокрема, він розвіяв російські фейки.

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Розвінчання російської ІПСО

"Жодних заблокованих підрозділів в Авдіївці немає. Усі історії про котли та оточення – це виключно російська ІПСО. Окупанти намагаються підірвати наш дух та посіяти паніку, аби зламати опір України. Тому опираймося російській пропаганді", – наголосив Андрій Ковальов.

Варто насамперед розуміти, що оборонці Авдіївки борються за місто. Днями, зокрема, на цьому напрямку побували міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, відвідуючи передові позиції.

Сирський там ухвалив низку важливих рішень щодо переведень в Авдіївку додаткових сил. Були проведені також маневри на складних ділянках фронту, бої за Авдіївку продовжуються. Водночас Головком додав, що життя та здоров'я військових – пріоритет, тому мусимо констатувати, що ухвалюватимуть всі рішення для збереження життів військовослужбовців,

– підкреслив речник Генштабу.

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Як росіяни впливають на свідомість українців

Росіяни не лише поширюють неправдиву інформацію, пов'язану із ситуацією на фронті. Наприклад, коли в Україні змінився головнокомандувач Збройних Сил, росіяни так само масово запустили ІПСО щодо новопризначеного Сирського. Здебільшого емоційно забарвлена інформація з'явилась у телеграмі.

Потрібно зрозуміти та усвідомити найголовніше: у телеграмі ніхто не несе відповідальності за інформацію, яка з'являється. Особливо в анонімних телеграм-каналах. Насамперед російські окупанти – віруси дезінформації та пропаганди, яку поширюють якраз через подібні анонімні канали,

– зауважив Ковальов.

Через вкиди росіян часто поширюється істерія у суспільстві, хоч інформацію на правдивість навіть достеменно не перевіряють. Звісно, це неабияк шкодить Україні.

Як призначення нового головкома вплине на фронт

"Олександр Сирський – це військовослужбовець з величезним військовим досвідом. У пам'яті українців ще живе успішний контрнаступ на Харківщині. Нею керував нинішній головнокомандувач ЗСУ Сирський. Успішна оборона Києва – це теж Сирський, бо він командував нею", – нагадав речник Генштабу.

Новий головнокомандувач прийшов до справ у непростий час. Зокрема, складна ситуація в Авдіївці, у яку він особисто приїжджав, аби дізнатися про інформацію з перших уст. Тож зараз він ухвалює рішення щодо тактичної ситуації на цьому напрямку.

"Перед головнокомандувачем стоїть низка дуже важливих проблем та питань. Зокрема, він має вирішити та запропонувати на Ставці Верховного Головнокомандувача план ведення війни та деокупації українських земель. Зараз команда Сирського напрацьовує план, який пропонуватиме", – зазначив Ковальов.

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