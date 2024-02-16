О срочной передислокации Третьей штурмовой бригады в Авдеевку стало известно 15 февраля. В то же время объективная ситуация в населенном пункте остается угрожающей и нестабильной.
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Что происходит на территории коксохимического завода
Защитники 3-й отдельной штурмовой бригады рассказали, что российские захватчики активно используют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода.
По 60 авиационных бомб – днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествия пехоты противника,
– говорится в сообщении.
Впрочем, украинские подразделения продолжают достойно противостоять противнику, ведут оборону и наносят врагу рекордные потери.
Бойцы обнародовали жуткие кадры завода: смотрите видео
Как рассказал командир 2-го механизированного батальона, враг умышленно зажег цистерны с мазутом которые хранились на Авдеевском коксохимическом заводе. Ветер и давление постоянно меняются, поэтому этот дым затянул всю территорию вокруг объекта.
Сообщается, что во время горения это ядовитое вещество имеет крайне тяжелые последствия для здоровья и даже жизни наших бойцов. Случаи отравления среди личного состава постоянно растут.
Какова сейчас ситуация в районе Авдеевки: основное
- Пресс-офицер 3-й ОШБр рассказал, что соотношение сил в районе Авдеевки сейчас составляет один к семи. В то же время сама ситуация в этом районе – "критическая". По его словам, против украинских бойцов воюет две армии. В частности, сейчас в Авдеевке находятся линейные механизированные бригады России и специалисты из ГРУ.
- Еще раньше командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что сейчас там происходит плановое усиление подразделений. Он также отметил, что ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.
- В то же время он подчеркнул, что подготовлены новые позиции и продолжают готовить мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев. В то же время осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.