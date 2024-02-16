По оперативной информации, предоставленной Третьей отдельной штурмовой бригадой, противник понес впечатляющие потери – около 4200 российских военных "200-ми" и "300-ми". Впрочем, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно напряженной.

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Потери оккупантов на Авдеевском направлении

В сообщении отмечается, что бойцами 3 ОШБр были нанесены критические удары против 74-й и 114-й отдельных мотострелковых бригад. Оба вражеских подразделения – фактически "стерты".

Также тяжелые потери несут и другие подразделения оккупантов.

Весомые потери сейчас несет и 30-я ОМСБр вс России. Идут бои против 35-й и 55-й ОМСБр 41-й армии, и против 21-й и 15-й ОМСБр 2-й армии,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Силами Третьей штурмовой бригады отмечается, что противник на их участке фронта представлен 35-й, 55-й и 74-й отдельными мотострелковыми бригадами 41-й общевойсковой армии, а также 15-й, 21-й и 30-й отдельными мотострелковыми бригадами 2-й общевойсковой армии. Кроме того, против украинских сил действует 114-я отдельная мотострелковая бригада, бывший 11-й отдельный мотострелковый полк так называемой "ДНР".

Ситуация в Авдеевке: основное