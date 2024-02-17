Только за прошедшие сутки оккупанты потеряли на войне 1050 солдат. С 24 февраля 2022 года 401 350 единиц личного состава. Однако потери врага могут быть больше, ведь посчитать их в условиях боевых действий трудно.
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Какие потери врага в технике
- танков – 6476 (+11);
- боевых бронированных машин – 12145 (+16);
- артиллерийских систем – 9669 (+28);
- РСЗО – 984 (+0);
- средств ПВО – 671 (+0);
- самолетов – 332 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7413 (+5);
- крылатых ракет – 1896 (+1);
- кораблей /катеров – 25 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 12734 (+18);
- специальной техники – 1533 (+5).
Потери врага 17 февраля 2024 года
Потери врага в районе Авдеевки
- Россия бросила на Авдеевку ориентировочно 15 тысяч своих военных. В Третьей штурмовой бригаде рассказывали, что говорится об ориентировочно 7 бригадах.
- Однако и потери оккупантов в населенном пункте были огромными. Так, россияне потеряли, по предварительным данным, 4200 оккупантов "200-ми" и "300-ми".
- В частности, украинские военные фактически стерли по меньшей мере две бригады – критические потери понесли 74 и 114 отдельные мотострелковые бригады вооруженных сил России.
- Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что на некоторых позициях в Авдеевке держали оборону 6 украинских воинов, а штурмовали их ориентировочно 100 оккупантов. Так, только во время штурма 15 февраля на одну из наших позиций враги потеряли ориентировочно 80 солдат.
- По словам Жорина, наши военные сумели уничтожить более 4 тысяч российских оккупантов.