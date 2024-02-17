Только за прошедшие сутки оккупанты потеряли на войне 1050 солдат. С 24 февраля 2022 года 401 350 единиц личного состава. Однако потери врага могут быть больше, ведь посчитать их в условиях боевых действий трудно.

Смотрите также Уже 400 тысяч ликвидированных оккупантов: огромные потери России на 16 февраля

Какие потери врага в технике

танков – 6476 (+11);

боевых бронированных машин – 12145 (+16);

артиллерийских систем – 9669 (+28);

РСЗО – 984 (+0);

средств ПВО – 671 (+0);

самолетов – 332 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7413 (+5);

крылатых ракет – 1896 (+1);

кораблей /катеров – 25 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 12734 (+18);

специальной техники – 1533 (+5).



Потери врага 17 февраля 2024 года

Потери врага в районе Авдеевки