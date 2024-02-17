Официальное заявление командира обнародовали в соцсетях Третьей штурмовой бригады. Билецкий поблагодарил своих бойцов за достойный бой.

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Отходим, чтобы вернуться, – Билецкий

При этом воины 3 ОШБр боролись в условиях тотального количественного превосходства врага в живой силе, в технике, в снарядах.

Сделали все, и даже больше. Спасибо за стойкость каждому. Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар,

– заверил командир бригады.

В своем заявлении Билецкий вспомнил и командование, которое поблагодарил за взвешенное решение. Бой для Третьей штурмовой продолжается.

Ранее командующий ОСГВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что благодаря решению о выводе войск удалось предотвратить окружение украинских подразделений. Наши воины давали бой в сверхсложных условиях, ведь соотношение снарядов составляло десять к одному. Сейчас защитники заняли заранее подготовленные более выгодные рубежи.

О решении оставить Авдеевку сообщил Сырский

Отметим, что о решении вывести подразделения из города сообщил главнокомандующий Александр Сырский. Он заверил, что сохранение жизни личного состава – это приоритет, а Авдеевку Украина обязательно вернет.

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