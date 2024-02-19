Захват Авдеевки был одной из политических задач от Владимира Путина. Генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в разговоре с 24 Каналом рассказал, что главная цель Владимира Путина является более масштабной.

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Почему ВСУ вышли из Авдеевки

Указание Владимира Путина по захвату Авдеевки выполняли в течение четырех месяцев. Туда доставили много дополнительных подразделений, привлекли авиацию для массированного использования КАБов.

"Преимущество в живой силе у врага больше в 10 раз, у нас ограниченные ресурсы из-за непоставки боеприпасов. Поэтому принято решение, согласно плану, отойти на подготовленные позиции. Их готовили несколько месяцев в ряде населенных пунктов под Авдеевку", – отметил Николай Маломуж.

Спланирован был не только план отхода, но и задачи ударов по российским оккупантам. Все маршруты, где украинские военные занимали оборонительные позиции, были определены.

На небольших ячейках действительно был отход не без потерь, потому что враг все нанес ракетных и авиационных ударов, часть спецназа выдвигалась на все позиции. Нам было чрезвычайно сложно без боя выйти из города. Некоторые наши бойцы были в укрепрайонах и на 360 градусов вели бои – в полном окружении,

– отметил генерал армии в отставке.

Поэтому, к сожалению, во время отхода были потери среди украинских бойцов. Россияне параллельно пытались провести определенные операции на этом направлении. Однако украинские подразделения, которые недавно прибыли для усиления, наносили мощные удары по передовым группам врага. Поэтому оккупанты понесли существенные потери.

На сегодня все попытки врага реализовать массированные атаки не удались. Большинство украинских бойцов пока адаптируются на новых позициях.

Какие дальнейшие планы врага

Однако вряд ли российских оккупантов отведут куда-то для отдыха.

"Вероятно, задача, которую поставил Путин после захвата Авдеевки, захватить всю Донецкую область – точно не удастся. Мы их остановили, стабилизировали ситуацию и продвижений нет. На этом фоне российское руководство пытается активизировать всю линию фронта", – подчеркнул Маломуж.

В частности, российские обстрелы фиксируют фактически на всех направлениях фронта. Ежедневным ударам подвергается и Купянск.

Ракетами, С-300, артиллерийским огнем дальнего радиуса действия хотят Купянск сравнять с землей. Наносить разрушения там, где уже нет опорных пунктов и нет смысла защищаться. Они предусматривают захватить этот город и продвигаться дальше по Харьковщине,

– подчеркнул Маломуж.

Также на днях россияне пытались наступать в районе Роботино, что в Запорожье. Однако украинские военные нанесли мощные удары по врагу. По мнению генерала армии в отставке, у россиян нет перспектив на этом направлении в ближайшее время.

"Кроме Авдеевки мы нигде особо не подвинулись назад. В разных ситуациях есть маневры в пределах сотни метров, чтобы занять выгодные позиции", – добавил Маломуж.

Отход ВСУ из Авдеевки: кратко