Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що українські військові шукали варіанти, як протистояти російській авіації на Донеччині. Ворожі літаки постійно запускали керовані авіабомби.

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Як вдалося знищити російські літаки

Як наголосив Романенко, Україна поки не має можливості збивати ворожі літаки за допомогою авіації. Тому у цьому випадку використали зенітні ракетні комплекси. Це могли бути ЗРК Patriot, SAMP/T або ж комплекси з американсько-української програми FrankenSAM.

Треба було ухвалити ризиковане рішення щодо того, звідки зняти ЗРК і куди направити, аби допомогти наших сухопутним підрозділам. І ще питання – коли застосовувати. Але наші Сили оборони мають досвід з ухвалення таких рішень,

– сказав Романенко.

Цілком ймовірно, окупанти вважали, що можуть використовувати авіацію без жодної загрози. Але вдалося красиво їх спіймати. Крім того, росіяни, мабуть, не очікували, що такі атаки можуть повторитися.

Після ударів по авіації потрібно якнайшвидше пересуватися на нове місце, бо ворог проводить розвідку та завдаватиме удару по локації, звідки йшов удар. Після того, як наші пішли, росіяни вважали, що вже такого не буде. Ворог не очікував, що це знову відбудеться. Так і вдалося здійснити цей "сушкопад" за 3 доби,

– підкреслив Романенко.

Знищені російські літаки: коротко