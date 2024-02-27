Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат. В то же время он добавил, что Россия имеет возможность строить новые истребители, передает 24 Канал.

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Как изменилась ситуация после уничтожения нескольких российских самолетов

После того, как украинские защитники приземлили 7 российских истребителей за неделю и самолет-разведчик А-50, оккупанты задумались над использованием некоторой авиации. В частности, в течение нескольких дней Россия не поднимает в небо А-50.

Снизилась интенсивность использования самолетов А-50. Это не то что снизилось, несколько дней их просто нет. Не приняли они такого решения, отправлять ли еще и еще самолеты. Как говорят, у них довольно немного такой специальной техники есть на вооружении... Один, вы знаете, был поврежден в Беларуси. Не знаю, какие там восстановления, может, взяли, сняли и с другого запчасти поставили путем донорства, это такая распространенная практика во всем мире. Ну и те два уничтожены – это враг уже задумался, стоит ли рисковать дальше, используя самолеты дальнего радиолокационного обнаружения,

– сообщил Игнат.

Игнат объяснил, что самолеты А-50 хотя и дальнего радиолокационного обнаружения, но подлететь ближе им тоже нужно, чтобы заглянуть чуть дальше на территорию нашего государства и провести разведку.

"Враг делает определенные выводы, понимает, что может быть уничтожен", – подчеркнул Игнат.

Что касается тактической авиации, то в течение прошлой недели Воздушные силы сбили 7 самолетов, среди которых 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и 2 истребителя Су-35. Теряя такие самолеты, как заметил Игнат, враг также делает выводы, стоит ли дальше рисковать.

У них была задача – снести Авдеевку с лица земли, взять и забросать ее управляемыми авиабомбами. Поэтому тактическая авиация работала много и часто. Соответственно понесли они потери и на этом направлении, в том числе. Чем больше будут летать, тем больше придется рисковать. Чем дальше хочется бросить бомбу, тем ближе надо подлетать к линии боевого соприкосновения. И соответственно – попадать в зону поражения наших защитников,

– заявил представитель Воздушных сил.

В то же время Игнат отметил, что Россия и в дальнейшем имеет возможность производить некоторые самолеты. Говорится, к примеру, о Су-30 и Су-34.

ВСУ приземлили еще один Су-34

Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что украинские защитники утром 27 февраля сбили очередной Су-34 на Востоке.

"Вчера российским пилотам удалось уклониться от наших ракет, но так будет не всегда! Поэтому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Потому что кто его знает, повезет или нет на этот раз", – прокомментировал сбивание самолета Олещук.

Так, от 17 февраля украинские защитники уже приземлили 8 истребителей и 1 самолет А-50: