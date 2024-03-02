За 2 роки повномасштабної війни російська армія вже втратила 415 640 особового складу. Також на брухт перетворилися тисячі одиниць ворожої техніки.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від 24 лютого 2022 року Росія вже втратила:

особового складу – близько 415 640 (+960) осіб,

танків – 6 624 (+14),

бойових броньованих машин – 12 611 (+29),

артилерійських систем – 10 153 (+47),

РСЗВ – 1 003 (+3),

засоби ППО – 696 (+5),

літаків – 346 (+1),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 829 (+35),

крилаті ракети – 1 915 (+3),

кораблі /катери – 25 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 267 (+61),

спеціальна техніка – 1 617 (+6).



Втрати ворога станом на 2 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом доби Сили оборони також завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу противника та військової техніки. Влучно відпрацювали українські військові й по 3 пунктах управління та 3 складах боєприпасів ворога.

ЗСУ розгромили елітну бригаду росіян на Авдіївському напрямку

Воїни 47 окремої механізованої бригади знищили елітну штурмову групу росіян 15 окремої гвардійської бригади разом із технікою на Авдіївському напрямку. Кадри потужної роботи українські захисники опублікували у мережі.

Зокрема, на них видно, як ЗСУ влучно нищать ворожу техніку за допомогою дронів. У 47 механізованій бригаді додали, що такого результату вдалося досягти завдяки успішним влучанням роти ударних БпЛА у взаємодії з легендарними екіпажами "Бредлі".

Коли російська техніка перетворилася на купу брухту, українські захисники також ліквідували окупантів. Так, на кадрах видно, як бійці 47 окремої механізованої бригади під'їжджають до ворога й кількома влучними ударами відправляє їх на "концерт" до Кобзона.