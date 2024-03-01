Відновити свій ресурс Су-34 окупанти зможуть приблизно за 2 роки. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Приблизно за 5 – 10 років Росія відновить цей потенціал. Для якихось одиниць техніки – 5 років. Для літаків потрібно більше. Тих же Су-34 у Росії виробляється приблизно 6 одиниць на рік. Якщо подивитися статистику щодо збитих Су-34, то це вже норма на два роки. Щоб їм відновити такі втрати, російський ВПК має працювати два роки", – пояснив він.

Скоро носіїв КАБ у Росії не залишиться

Олександр Мусієнко зазначив, що якщо така тенденція продовжиться, то носіїв керованих авіабомб у Росії може не залишитись до початку – середини травня 2024 року. Є дані, що у Росії є до сотні Су-34. Зокрема, 70 бойових, які є носіями КАБ, з навченими екіпажами.

Тому якщо така тенденція триватиме, то у них не залишиться Су-34. Питання керованих авіабомб принаймні на деякий час взагалі зникне з інформаційного поля, поки Росія буде вирішувати, що ж робити далі: пробувати оснащувати Су-34 цими бомбами чи ще якісь літаки,

– вважає військовий експерт.

Керівник Центру військово-правових досліджень підкреслив, що ефективність збиття літаків може полягати не тільки в їхній кількості, але й в кількості застосованих авіабомб. Носії КАБ знищуються.

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