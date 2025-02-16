Про це пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.ua.

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Що відомо про Коте Гелашвілі

Чоловік народився 1987 року в Луганську. Імовірно, був пов'язаний з російським генштабом. Служив у незаконних збройних формуваннях, у тому числі в Африці. У базу "Миротворця" він потрапив 2015 року.

Колишній "беркутівець" Коте Гелашвілі свого часу брав участь у придушенні Революції Гідності, згодом – подався до ПВК "Вагнер". Найманець встиг повоювати у Сирії та допомагав Росії окупувати батьківщину, яку зрадив. На некролог окупанта звернув увагу OSINT-дослідник Necro Mancer. Інформацію про ліквідацію ексберкутівця Гелашвілі оприлюднив пропагандист з так званої "ЛНР", котрий також воював проти України,

– ідеться в статті.

Коте Гелашвілі / "Миротворець"

Росіяни написали, що Коте пішов воювати проти України одним із перших.

Обставини його смерті на Курщині не повідомляють. Ховатимуть Гелашвілі на кладовищі у селищі Косіора біля Луганська.