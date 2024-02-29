Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що упродовж останнього часу Росія почала значно частіше підіймати в повітря власні літаки.
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Як вдалося збити так багато літаків
Як наголосив Світан, упродовж останнього часу росіяни надзвичайно активно використовують керовані авіабомби. Відповідно з'являється більше можливостей зі знищення цих літаків.
Це дає можливість збивати більше літаків. Є пряма кореляції між завданнями зі скидом КАБів та ураженням авіації. Є коефіцієнти втрат. Умовно на кожен 100 вильотів росіяни втрачають 1 літак. Тоді на 1000 буде 10 літаків тощо,
– зазначив Світан.
Важливо, що Україна має можливості збивати такі ворожі літаки. Це змушує окупантів не так активно використовувати керовані авіаційні бомби, які є дійсно небезпечними.
Знищення російських літаків: коротко
- Російські окупанти лише за 29 лютого втратили аж 3 винищувачі-бомбардувальники Су-34. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що близько 9 ранку вдалося приземлити два Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.
- Як розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, нашим захисникам вдається знищувати ворожі літаки на досить далеких відстанях від лінії фронту. Окупанти намагаються якнайдалі кинути керовані авіаційні бомби, тому підлітають ближче до лінії зіткнення. Утім, ці ризики часто не виправдовують себе.
- Сили оборони України вже четвертий день поспіль не фіксують в небі російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це полегшує завдання зі знищення ворожої авіації.