Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что в последнее время Россия начала значительно чаще поднимать в воздух собственные самолеты.

Смотрите также Призрак большой войны или пустые слова? Введут ли страны НАТО свои войска в Украину

Как удалось сбить так много самолетов

Как отметил Свитан, в последнее время россияне чрезвычайно активно используют управляемые авиабомбы. Соответственно появляется больше возможностей по уничтожению этих самолетов.

Это дает возможность сбивать больше самолетов. Есть прямая корреляции между задачами со сбросом КАБов и поражением авиации. Есть коэффициенты потерь. Условно на каждые 100 вылетов россияне теряют 1 самолет. Тогда на 1000 будет 10 самолетов и тому подобное,

– отметил Свитан.

Обратите внимание! В течение февраля Россия потеряла уже 12 различных самолетов в феврале. Хотя, по некоторым данным, речь идет о 13 самолетах. Основные потери у оккупантов происходят на Востоке. В таком темпе россияне теряли самолеты разве что весной 2022 года, когда захватчики были ошибочно убеждены, что украинской ПВО уже нет.

Важно, что Украина имеет возможности сбивать такие вражеские самолеты. Это заставляет оккупантов не так активно использовать управляемые авиационные бомбы, которые действительно опасны.

Уничтожение российских самолетов: коротко