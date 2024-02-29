Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что в последнее время Россия начала значительно чаще поднимать в воздух собственные самолеты.
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Как удалось сбить так много самолетов
Как отметил Свитан, в последнее время россияне чрезвычайно активно используют управляемые авиабомбы. Соответственно появляется больше возможностей по уничтожению этих самолетов.
Это дает возможность сбивать больше самолетов. Есть прямая корреляции между задачами со сбросом КАБов и поражением авиации. Есть коэффициенты потерь. Условно на каждые 100 вылетов россияне теряют 1 самолет. Тогда на 1000 будет 10 самолетов и тому подобное,
– отметил Свитан.
Важно, что Украина имеет возможности сбивать такие вражеские самолеты. Это заставляет оккупантов не так активно использовать управляемые авиационные бомбы, которые действительно опасны.
Уничтожение российских самолетов: коротко
- Российские оккупанты только за 29 февраля потеряли аж 3 истребителя-бомбардировщика Су-34. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что около 9 утра удалось приземлить два Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.
- Как рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, нашим защитникам удается уничтожать вражеские самолеты на достаточно дальних расстояниях от линии фронта. Оккупанты пытаются как можно дальше бросить управляемые авиационные бомбы, поэтому подлетают ближе к линии соприкосновения. Впрочем, эти риски часто не оправдывают себя.
- Силы обороны уже четвертый день подряд не фиксируют в небе российских А-50. Это облегчает задачу по уничтожению вражеской авиации.