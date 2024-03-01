Восстановить свой ресурс Су-34 оккупанты смогут примерно за 2 года. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Примерно за 5 – 10 лет Россия восстановит этот потенциал. Для каких-то единиц техники – 5 лет. Для самолетов нужно больше. Тех же Су-34 в России производится примерно 6 единиц в год. Если посмотреть статистику по сбитым Су-34, то это уже норма на два года. Чтобы им восстановить такие потери, российский ВПК должен работать два года", – объяснил он.

Скоро носителей КАБ у России не останется

Александр Мусиенко отметил, что если такая тенденция продолжится, то носителей управляемых авиабомб в России может не остаться до начала – середины мая 2024 года. Есть данные, что в России есть до сотни Су-34. В частности, 70 боевых, которые являются носителями КАБ, с обученными экипажами.

Поэтому если такая тенденция будет продолжаться, то у них не останется Су-34. Вопрос управляемых авиабомб по крайней мере на некоторое время вообще исчезнет из информационного поля, пока Россия будет решать, что же делать дальше: пробовать оснащать Су-34 этими бомбами или еще какие-то самолеты,

– считает военный эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что эффективность сбития самолетов может заключаться не только в их количестве, но и в количестве примененных авиабомб. Носители КАБ уничтожаются.

Сбитие трех вражеских Су-34: главное