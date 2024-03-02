Чи не найважливішою втратою є не самі літаки, які віртуозно збивають українські військові. Секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко пояснив 24 Каналу, що для росіян є критичнішою проблемою.

Радимо переглянути "Ножем по серцю" російській авіації: що відомо про літак А-50, знищений над Азовським морем

Росія втрачає не лише літаки

Надвечір 2 березня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські військові вкотре збили російський Су-34 за допомогою зенітних керованих ракет. Ще один винищувач Су-35 росіянам, на жаль, вдалося врятувати від ударів.

Крім того, що "літакопад" – це фізично на нашу користь, тому що це сучасні літаки Су-34 та Су-35, не кажучи вже про А-50, кількість яких на пальцях можна порахувати. Ми знижуємо потенціал росіян у повітрі, де вони мають перевагу,

– наголосив Роман Костенко.

Останнім часом авіацію росіяни використовували дуже активно. Зокрема, для скидання керованих авіаційних бомб на українські позиції. Тож що більше літаків Росії знищать – то краще.

Росіяни, зокрема через санкції, не мають можливостей швидко відбудовувати літаків. За інформацією Костенка, окупанти можуть виготовляти 5 – 6 Су-34 на рік. Та й те, це не ті Су-34, які робили до повномасштабного вторгнення, коли була можливість безпроблемно закуповувати матеріали в інших країн.

"Є й інша сторона – це пілоти, які гинуть. А в Росії проблема з пілотами. Що частіше ми їх знищуватимемо, то менші підготовлені пілоти приходитимуть, і буде більше можливостей знищувати їх далі. Велику кількість пілотів було вражено, їх живучість дуже низька, коли працюють наші комплекси", – зауважив Костенко.

Тепер, перед кожним вильотом російські льотчики думатимуть, чи вдасться їм повернутися живими. Цей психологічний фактор, очевидно, вплине на майбутні дії росіян.

Зверніть увагу! Від 24 лютого 2022 року до 21 лютого 2024 року російська армія втратила щонайменше 216 військових льотчиків. Ймовірно, ця цифра вже зросла, адже від часу, коли опублікували цю інформацію, окупанти втратили ще кілька літаків.

Росіяни стрімко втрачають літаки: що відомо