Спроможності України суттєво збільшились після отримання як Mirage-2000, так і додатковою партією винищувачів F-16. Це 24 Каналу зауважив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

До теми Mirage-2000 вперше взяли участь у відбитті російської повітряної атаки по Україні

Спроможності збільшились

Костянтин Криволап пояснив, що пілоти починають своє навчання з поршневих літачків. Потім – на реактивній тязі для того, щоб вони могли зрозуміти різницю у своїх сприйняттях, як літає ця машина. Згодом льотчики сідають на більш серйозні машини, починають пілотувати бойові літаки.

Але починають вони пілотувати без озброєння. Вони спочатку навчаються літати при хорошій погоді, потім – у складних умовах, потім – вночі, потім – по приладах. Коли пілоти це все засвоюють, тільки тоді їм надається можливість пілотувати літаки з озброєнням,

– зазначив він.

Перші функції, які вони вчаться робити – це збиття крилатих ракет і безпілотників типу "Шахедів". Адже вони літають на таких висотах, куди Mirage не залетять.

"Зараз вони освоюються з місіями збиття крилатих ракет і "Шахедів". А потім перейдуть до виконання місії підтримки сухопутних сил, завдання ударів по лінії бойового зіткнення системами повітря-земля. Тобто бомби, ракети, JDAM і таке інше. Наші спроможності у цьому плані суттєво збільшились у зв'язку з зв'язку з передачею як Mirage, так і додатковою партією F-16", – додав авіаексперт.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 7 березня запустили по Україні 67 ракет і 194 БпЛА. Вперше до відбиття ракетної атаки Росії були залучені надані Францією винищувачі Mirage-2000. Також Україна підіймала у повітря F-16.