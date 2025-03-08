Возможности Украины существенно увеличились после получения как Mirage-2000, так и дополнительной партии истребителей F-16. Это 24 Каналу отметил авиационный эксперт Константин Криволап.

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Возможности увеличились

Константин Криволап объяснил, что пилоты начинают свое обучение с поршневых самолетиков. Затем – на реактивной тяге для того, чтобы они могли понять разницу в своих восприятиях, как летает эта машина. Со временем летчики садятся на более серьезные машины, начинают пилотировать боевые самолеты.

Но начинают они пилотировать без вооружения. Они сначала учатся летать при хорошей погоде, потом – в сложных условиях, потом – ночью, потом – по приборам. Когда пилоты это все усваивают, только тогда им предоставляется возможность пилотировать самолеты с вооружением,

– отметил он.

Первые функции, которые они учатся делать – это сбитие крылатых ракет и беспилотников типа "Шахедов". Ведь они летают на таких высотах, куда Mirage не залетят.

"Сейчас они осваиваются с миссиями сбивания крылатых ракет и "Шахедов". А потом перейдут к выполнению миссии поддержки сухопутных сил, нанесению ударов по линии боевого соприкосновения системами воздух-земля. То есть бомбы, ракеты, JDAM и так далее. Наши возможности в этом плане существенно увеличились в связи с передачей как Mirage, так и дополнительной партией F-16", – добавил авиаэксперт.

Напомним, российские войска в ночь на 7 марта запустили по Украине 67 ракет и 194 БПЛА. Впервые к отражению ракетной атаки России были привлечены предоставленные Францией истребители Mirage-2000. Также Украина поднимала в воздух F-16.