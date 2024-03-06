Один из беспилотников был сбит во время подлета к городу, тогда как три других ПВО уничтожили уже в воздушном пространстве над городом. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх.

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Что известно о пострадавших

В офисе Генпрокурора рассказали, что в результате атаки врага пострадали семь человек, в том числе 10-летний мальчик. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. У пострадавших разная степень полученных трав, один человек госпитализирован. На месте работают правоохранительные органы и спасательные службы.

Председатель сумской ОВА Владимир Артюх добавил, что один из "Шахедов" был нацелен на больницу, где находилось около 400 больных.

Последствия атаки "Шахедов" в Сумах / фото ОК "Север"

От атаки пострадали помещения в 11 многоквартирных домах, здание дошкольного учебного заведения и около 20 автомобилей.

Слава Богу нашим силам ПВО, которые изменили курс и эти "Шахеды" попали практически в микрорайоны и погибших у нас нет. Но очень много пострадала инфраструктура,

– заметил Артюх.

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