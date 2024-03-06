Россияне в очередной раз коварно направляли ударные беспилотники по населенным пунктам и промышленным объектам прибрежной зоны.

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Дроны специально маневрировали по жилым кварталам

Силы обороны Юга сообщили, что ночью враг атаковал южный регион "Шахедами", запустив их с временно оккупированного Крыма. Подразделения ПВО в интенсивном режиме в течение четырех часов отражали массированную атаку дронов-камикадзе.

В общем защитникам удалось уничтожить 20 целей, из них 2 на Херсонщине и 18 в Одесской области. Маневры дронов в жилых кварталах затрудняли работу силам ПВО.

Последствия атаки в Одесской области

В результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе поврежден очередной рекреационный объект, газопровод, жилые дома в частном секторе.

Повреждения в жилых домах в Одесской области: фото Силы обороны Юга

В ОВА сообщили, что сейчас правоохранители фиксируют очередные преступления россиян.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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