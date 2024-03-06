Россияне в очередной раз коварно направляли ударные беспилотники по населенным пунктам и промышленным объектам прибрежной зоны.
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Дроны специально маневрировали по жилым кварталам
Силы обороны Юга сообщили, что ночью враг атаковал южный регион "Шахедами", запустив их с временно оккупированного Крыма. Подразделения ПВО в интенсивном режиме в течение четырех часов отражали массированную атаку дронов-камикадзе.
В общем защитникам удалось уничтожить 20 целей, из них 2 на Херсонщине и 18 в Одесской области. Маневры дронов в жилых кварталах затрудняли работу силам ПВО.
Последствия атаки в Одесской области
В результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе поврежден очередной рекреационный объект, газопровод, жилые дома в частном секторе.
Повреждения в жилых домах в Одесской области: фото Силы обороны Юга
В ОВА сообщили, что сейчас правоохранители фиксируют очередные преступления россиян.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Что известно о ночной атаке БпЛА
- Ночью 6 марта Россия атаковала Украину 42 "Шахедами".
- Воздушные Силы сообщили, что россияне атаковали с четырех направлений – с мыса Чауда и Балаклавы оккупированного Крыма и из Курской области и Приморско-Ахтарска в России.
- Силы ПВО сбили 38 беспилотников в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей.
- В результате ночной атаки поврежден объект инфраструктуры в Хмельницкой области. Обесточенными остаются несколько населенных пунктов.
- Также есть разрушительные последствия в Сумах – враг нанес удар по нескольким районам города. На местах работают аварийно-спасательные службы.