Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив, что ночь снова была неспокойной. Боевая работа Сил ПВО продолжалась более четырех часов.

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"Шахеды" летали между домами в Одессе

Как отметила Гуменюк, это была чрезвычайно плотная и массированная атака. Только на Юге обнаружили и уничтожили 20 дронов-камикадзе. Оккупанты меняли маршруты полета. А некоторые "Шахеды" пролетали между жилыми домами в Одессе.

Они которую уже ночь подряд маневрируют между жилыми кварталами и просто между многоэтажками в Одессе. Два дрона были уничтожены еще на Херсонщине на так называемой "пролетной зоне". 18 – в Одесской области,

– рассказала Гуменюк.

Обратите внимание! 2 марта оккупанты подло ударили по одной из многоэтажек Одессы "Шахедом". В результате атаки там погибли 12 человек. 5 из них – дети.

Обломки "Шахедов" повредили частные дома в Одесском районе. К счастью, люди не пострадали, но есть определенные повреждения зданий. В частности выбиты окна и повреждены крыши. Сейчас фиксируют это очередное преступление оккупантов и оказывают помощь жителям, чьи дома пострадали.

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