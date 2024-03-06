Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив, что ночь снова была неспокойной. Боевая работа Сил ПВО продолжалась более четырех часов.
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"Шахеды" летали между домами в Одессе
Как отметила Гуменюк, это была чрезвычайно плотная и массированная атака. Только на Юге обнаружили и уничтожили 20 дронов-камикадзе. Оккупанты меняли маршруты полета. А некоторые "Шахеды" пролетали между жилыми домами в Одессе.
Они которую уже ночь подряд маневрируют между жилыми кварталами и просто между многоэтажками в Одессе. Два дрона были уничтожены еще на Херсонщине на так называемой "пролетной зоне". 18 – в Одесской области,
– рассказала Гуменюк.
Обломки "Шахедов" повредили частные дома в Одесском районе. К счастью, люди не пострадали, но есть определенные повреждения зданий. В частности выбиты окна и повреждены крыши. Сейчас фиксируют это очередное преступление оккупантов и оказывают помощь жителям, чьи дома пострадали.
Атака "Шахедами" 6 марта: коротко
- В ночь на 6 марта Россия снова атаковала Украину "Шахедами". Воздушную тревогу объявили почти во всех областях Украины. Все началось с атаки на Одессу. Также оккупанты нанесли удар по Сумах.
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что удалось успешно уничтожить 38 из 42 дронов-камикадзе. Россия запустила их аж с нескольких направлений – Чауда, Балаклава, Крым, Курская область и Приморско-Ахтарск. "Шахеды" удалось уничтожить в Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областях. Также, кроме дронов-камикадзе, Россия запустила 5 зенитных ракет С-300 со временно оккупированной территории Донецкой области.
- В результате атаки был поврежден один из объектов инфраструктуры в Хмельницкой области. Сейчас там обесточены несколько населенных пунктов. Также в одном из домов повредило крышу и потолок.