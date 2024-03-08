Хід війни в Україні могла б змінити далекобійна зброя. Про це президент розповів в інтерв'ю Cinque minuti, передає 24 Канал.
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Що допомогло б просуватися на фронті
Президент України зазначив, що саме далекобійна зброя могла б змінити хід війни в Україні. Він зауважив, що наявність сучасного далекобійного озброєння допомогло б українським силам просуватися на фронті.
За його словами, якщо у тебе є відповідна зброя, то ти можеш відповісти російській армії, яка використовує далекобійну зброю по твої цивільних містах.
Наприклад, Херсон, вони стоять на іншому березі Дніпра і їх далекобійність більша, ніж у нас. Вони стріляють 20 кілометрів плюс, а у нас – до 20 кілометрів артилерійський снаряд. Якщо у тебе є далекобійна зброя, ти можеш їх вибити далі,
– додав український лідер.
Глава держави переконаний, що сучасна далекобійна зброя або та, яка відповідатиме характеристикам російського озброєння, зможе змінити хід війни й дозволить українським військам просуватися на фронті.
Шольц не хоче надавати далекобійні ракети Україні: основне
- Раніше в Німеччині знову посилився тиск на канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні далекобійної зброї. Бундестаг 22 лютого проголосував за рекомендацію надати нашій країні системи дальньої дії для завдання "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора".
- Україна прагне отримати від Німеччини далекобійні ракети Taurus. Однак канцлер країни Олаф Шольц заявив, що Німеччина поки що не готова передавати цю зброю. Мовляв, усе через те, що ЗСУ можуть бити цими ракетами по Москві.
- Окрім того, канцлер Німеччини зазначив, що для експлуатації такого озброєння треба залучити німецьких солдатів. Адже, мовляв, не можна створити систему озброєнь, яка матиме дуже широке охоплення, а потім не думати про те, як її можна контролювати.
- Втім, військовий експерт Петро Черник сказав, що змінити хід війни можуть кілька видів далекобійних ракет. Мовиться приблизно про 1,5 тисячі одиниць озброєння у змішаному циклі. Мовиться про Taurus, Storm Shadow та ATACMS.