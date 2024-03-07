Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що тоді можуть бути зміни. На його думку, тема Taurus "дуже сильно перегріта" в українському медіапросторі.

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"Ламає (хід війни – 24 Канал) десь так до 1,5 тисячі у змішаному циклі. Taurus плюс Storm Shadow, плюс ATACMS. Тоді можуть бути зміни", – переконаний Черник.

Лише Taurus не зламають хід війни

За його словами, усього вироблено 600 одиниць німецьких далекобійних ракет Taurus. 125 ракет є на озброєнні у Бундесверу. Якщо Україні дадуть 25 – 30 одиниць цієї зброї, то це, вважає військовий експерт, буде величезним успіхом.

У такій кількості вони покращують вибивання логістичних складів з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, вузли зв'язку, пункт управління. Навіть можуть долетіти до Кримського моста, але в такій кількості війни не ламають,

– вважає Петро Черник.

Військовий експерт зауважив, що Taurus є ракетою повітряного базування. Її мають інтегрувати, наприклад, до Су-24. А це – довгий час. До того ж літак має піднятися з місця базування, долетіти до рубежів пусків, запустити ракети та повернутися назад. При цьому противник може зрозуміти звідки саме ЗСУ завдають удару.

Німеччина відмовляється надати Taurus