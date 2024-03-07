Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник, отметив, что тогда могут быть изменения. По его мнению, тема Taurus "очень сильно перегрета" в украинском медиапространстве.

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"Ломает (ход войны – 24 Канал) где-то так до 1,5 тысячи в смешанном цикле. Taurus плюс Storm Shadow, плюс ATACMS. Тогда могут быть изменения", – убежден Черник.

Только Taurus не сломают ход войны

По его словам, всего произведено 600 единиц немецких дальнобойных ракет Taurus. 125 ракет есть на вооружении у Бундесвера. Если Украине дадут 25 – 30 единиц этого оружия, то это, считает военный эксперт, будет огромным успехом.

В таком количестве они улучшают выбивание логистических складов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, узлы связи, пункт управления. Даже могут долететь до Крымского моста, но в таком количестве войны не ломают,

– считает Петр Черник.

Военный эксперт отметил, что Taurus является ракетой воздушного базирования. Её должны интегрировать, например, в Су-24. А это – долгое время. К тому же самолет должен подняться с места базирования, долететь до рубежей пусков, запустить ракеты и вернуться обратно. При этом противник может понять откуда именно ВСУ наносят удар.

Германия отказывается предоставить Taurus