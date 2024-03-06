Политик акцентировал, что отправка нашему государству этих ракет не должна быть единоличным решением Шольца. В то же время он обвинил немецкого канцлера в упрямстве.

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Taurus для Украины

По словам премьер-министр Баварии Taurus со складов наконец должны отправиться в путь в Украину. Нашему государству это вооружение изрядно нужно.

Это оружие необходимо использовать. У нас есть свой моральный интерес помочь Украине,

– заявил Маркус Зедер.

Премьер Баварии вместе с тем призвал провести новое голосование в Бундестаге, чтобы "политически обезопасить поставку" ракет в Украину.

Обратите внимание! Зедер констатировал, что развертывание ракет Taurus в Украине было бы возможным даже без участия военнослужащих Бундесвера – то есть вооруженных сил Германии.

Контекст