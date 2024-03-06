Політик акцентував, що відправка нашій державі цих ракет не має бути одноосібним рішенням Шольца. Водночас він звинуватив німецького канцлера у впертості.

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Taurus для України

За словами прем'єр-міністр Баварії Taurus зі складів нарешті мають рушити в дорогу до України. Нашій державі це озброєння неабияк потрібне.

Цю зброю необхідно використовувати. У нас є свій моральний інтерес допомогти Україні,

– заявив Маркус Зедер.

Прем'єр Баварії разом з тим закликав провести нове голосування в Бундестазі, аби "політично убезпечити поставку" ракет в Україну.

Зверніть увагу! Зедер констатував, що розгортання ракет Taurus в Україні було б можливим навіть без участі військовослужбовців Бундесверу – тобто збройних сил Німеччини.

Контекст