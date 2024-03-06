Політик акцентував, що відправка нашій державі цих ракет не має бути одноосібним рішенням Шольца. Водночас він звинуватив німецького канцлера у впертості.
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Taurus для України
За словами прем'єр-міністр Баварії Taurus зі складів нарешті мають рушити в дорогу до України. Нашій державі це озброєння неабияк потрібне.
Цю зброю необхідно використовувати. У нас є свій моральний інтерес допомогти Україні,
– заявив Маркус Зедер.
Прем'єр Баварії разом з тим закликав провести нове голосування в Бундестазі, аби "політично убезпечити поставку" ракет в Україну.
Контекст
- Україна уже не перший місяць просить Німеччину про постачання ракет Taurus з дальністю до 500 кілометрів, але канцлер Шольц вагається. Зокрема, остерігається голова уряду Федеративної республіки ударів по Москві.
- Крім того, Олаф Шольц зазначав, що якщо ФРН хоче мати контроль за поставленим Києву озброєнням, це можливо лише за участю німецьких солдатів. І це нібито є перешкодою до ухвалення рішення, оскільки не контролювати переданий арсенал Берлін не може.
- Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат нещодавно зазначав, що західні партнери й медіа активно працюють над передачею ракет Taurus, хоча Україна не може оцінити їхню відсутність без попереднього досвіду використання.
- "Якби ми вже мали б їх і застосовували, то могли б сказати, наскільки велика проблема у їх відсутності. Ми розраховували на це озброєння, в додачу до тих ракет, які нам вже постачає Франція та Велика Британія. Це SCALP та Storm Shadow", – наголошував він.
- Застосування Taurus посилило б українські можливості зі завдання ударів по стратегічних цілях противника. Однак Берлін під тиском Кремля, тобто "страхом ескалації", може відмовитись від надання нашій державі відповідної зброї.