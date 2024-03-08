Украинский лидер уже прибыл в Турцию.

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Будут говорить о войне

Самолет Зеленского приземлился в аэропорту имени Ататюрка около 13:30 (12:30 – по киевскому времени).

Встреча украинского лидера с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в 18:00 по киевскому времени.

В рамках визита будет подробно обсужден ход войны, которая продолжается между Украиной и Россией, последнюю ситуацию в контактах по продлению Соглашения о зерновом коридоре, а также поиск устойчивого мира в регионе. Также президент Эрдоган и его гость обсудят турецко-украинские отношения.