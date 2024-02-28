Эрдоган записал видеообращение к участникам саммита Украина – Юго-Восточная Европа. В нем президент Турции заявил, что, по его мнению, на третьем году полномасштабной войны не видно достаточного прогресса в установлении мира.

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Эрдоган хочет определить "общие параметры мира"

Политик подчеркнул, что Турция поддерживает независимость, суверенитет, безопасность и территориальную целостность Украины.

Мы также прилагаем все усилия для защиты прав и интересов наших крымскотатарских братьев. Мы также готовы способствовать быстрому восстановлению и восстановлению Украины,

– добавил Эрдоган.

В то же время он заявил, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс положить конец войне, добившись справедливого и длительного мира. Для достижения этой цели очень важно максимально использовать все дипломатические каналы.

По его словам, следует по крайней мере определить общие параметры мира. Также Эрдоган заявил, что "принципиально поддерживает" мирный план Владимира Зеленского, который состоит из 10 пунктов.

Мы готовы снова предоставить стол для переговоров, которые уже проходили в Стамбуле,

– подчеркнул Эрдоган.

Путин должен был встретиться с Эрдоганом