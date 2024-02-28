Эрдоган записал видеообращение к участникам саммита Украина – Юго-Восточная Европа. В нем президент Турции заявил, что, по его мнению, на третьем году полномасштабной войны не видно достаточного прогресса в установлении мира.
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Эрдоган хочет определить "общие параметры мира"
Политик подчеркнул, что Турция поддерживает независимость, суверенитет, безопасность и территориальную целостность Украины.
Мы также прилагаем все усилия для защиты прав и интересов наших крымскотатарских братьев. Мы также готовы способствовать быстрому восстановлению и восстановлению Украины,
– добавил Эрдоган.
В то же время он заявил, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс положить конец войне, добившись справедливого и длительного мира. Для достижения этой цели очень важно максимально использовать все дипломатические каналы.
По его словам, следует по крайней мере определить общие параметры мира. Также Эрдоган заявил, что "принципиально поддерживает" мирный план Владимира Зеленского, который состоит из 10 пунктов.
Мы готовы снова предоставить стол для переговоров, которые уже проходили в Стамбуле,
– подчеркнул Эрдоган.
Путин должен был встретиться с Эрдоганом
- Владимир Путин намеревался лететь в Турцию. Российский диктатор должен был встретиться с Реджепом Эрдоганом еще 12 февраля.
- Однако впоследствии СМИ страны-агрессора сообщили, что визит Владимира Путина в Турцию отложили.
- Журналистка турецкого издания Hürriyet Ханде Фират объяснила, что визит российского диктатора в Турцию перенесли на более поздний срок. Впоследствии кремлевские СМИ со ссылкой на анонимные источники подтвердили информацию о переносе поездки.
- По предварительным данным соратника главы Кремля, президент страны-агрессора может поехать в Турцию в апреле 2024 года.