Ердоган записав відеозвернення до учасників саміту Україна – Південно-Східна Європа. У ньому президент Туреччини заявив, що, на його думку, на третьому році повномасштабної війни не видно достатнього прогресу у встановленні миру.

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Ердоган хоче визначити "загальні параметри миру"

Політик наголосив, що Туреччина підтримує незалежність, суверенітет, безпеку та територіальну цілісність України.

Ми також докладаємо всіх зусиль для захисту прав та інтересів наших кримськотатарських братів. Ми також готові сприяти швидкому відновленню та відбудові України,

– додав Ердоган.

Водночас він заявив, що дипломатії та діалогу необхідно дати шанс покласти край війні, добившись справедливого та тривалого миру. Для досягнення цієї мети дуже важливо максимально використати всі дипломатичні канали.

За його словами, слід принаймні визначити загальні параметри миру. Також Ердоган заявив, що "принципово підтримує" мирний план Володимира Зеленського, який складається з 10 пунктів.

Ми готові знову надати стіл для переговорів, які вже проходили в Стамбулі,

– наголосив Ердоган.

Путін повинен був зустрітися з Ердоганом