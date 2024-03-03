Отметим, что в последнее время Турция начала активно продвигать вопрос переговоров между Украиной и Россией. Несколько дней назад президент Реджеп Эрдоган заявил, что снова готов предоставить площадку для переговоров – как это было в 2022 году.
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Турция продвигает переговоры
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина "достигли предела того, что они могут достичь войной". Именно поэтому, по его мнению, страны должны начать переговоры о прекращении огня.
Мы считаем, что пришло время отдельно обсудить вопрос признания оккупации и вопрос прекращения огня,
– сказал политик.
По словам Фидана, прекращение огня не означает признание оккупации. В Турции считают, что сейчас самое время отделить вопрос признания оккупации и суверенитета от вопроса приостановления боевых действий.
Переговоры двух стран
- Издание The Wall Streat Journal на днях опубликовало статью о том, какие условия предлагала Россия на переговорах в 2022 году. Отмечается, что предложенный проект соглашения предусматривал нейтралитет Украины и запрет на любые военные союзы. При этом путь в ЕС был открыт.
- Также Кремль требовал резкого сокращения численности ВСУ. Россия хотела, чтобы армия Украины состояла из 85 тысяч человек, 342 танка и 519 артиллерийских орудий. Также в Кремле хотели, чтобы дальность действия украинских ракет была ограничена 40 километрами.
- Кроме этого, согласно проекту договора Россия оставляла себе Крым, а вопрос Донецкой и Луганской областей должен был решить разговор Путина и Зеленского.
- Институт изучения войны проанализировал все пункты договора, отметив, что Кремль стремился урегулировать ситуацию так, чтобы в случае повторного нападения Киев не смог себя защитить. Отдельные пункты договора также делали невозможным вмешательство мира в ситуацию, парализуя любую защиту в случае атаки России.