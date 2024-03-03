Зазначимо, що останнім часом Туреччина почала активно просувати питання переговорів між Україною та Росією. Декілька днів тому президент Реджеп Ердоган заявив, що знову готовий надати майданчик для перемовин – як це було у 2022 році.

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Туреччина просуває перемовини

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія та Україна "досягли межі того, що вони можуть досягти війною". Саме тому, на його думку, країни мають розпочати переговори щодо припинення вогню.

Ми вважаємо, що настав час окремо обговорити питання визнання окупації та питання припинення вогню,

– сказав політик.

За словами Фідана, припинення вогню не означає визнання окупації. У Туреччині вважають, що зараз саме час відокремити питання визнання окупації та суверенітету від питання призупинення бойових дій.

Переговори двох країн