Зазначимо, що останнім часом Туреччина почала активно просувати питання переговорів між Україною та Росією. Декілька днів тому президент Реджеп Ердоган заявив, що знову готовий надати майданчик для перемовин – як це було у 2022 році.
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Туреччина просуває перемовини
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія та Україна "досягли межі того, що вони можуть досягти війною". Саме тому, на його думку, країни мають розпочати переговори щодо припинення вогню.
Ми вважаємо, що настав час окремо обговорити питання визнання окупації та питання припинення вогню,
– сказав політик.
За словами Фідана, припинення вогню не означає визнання окупації. У Туреччині вважають, що зараз саме час відокремити питання визнання окупації та суверенітету від питання призупинення бойових дій.
Переговори двох країн
- Видання The Wall Streat Journal днями опублікувало статтю щодо того, які умови пропонувала Росія на переговорах у 2022 році. Зазначається, що запропонований проєкт угоди передбачав нейтралітет України та заборону на будь-які військові союзи. При цьому шлях до ЄС був відкритий.
- Також Кремль вимагав різкого скорочення чисельності ЗСУ. Росія хотіла, щоб армія України складалася з 85 тисяч осіб, 342 танки та 519 артилерійських знарядь. Також у Кремлі хотіли, щоб дальність дії українських ракет була обмежена 40 кілометрами.
- Окрім цього, згідно з проєктом договору Росія залишала собі Крим, а питання Донецької та Луганської областей мала б вирішити розмова Путіна та Зеленського.
- Інститут вивчення війни проаналізував всі пункти договору, зазначивши, що Кремль прагнув урегулювати ситуацію так, щоб у випадку повторного нападу Київ не зміг себе захистити. Окремі пункти договору також робили неможливим втручання світу у ситуацію, паралізовуючи будь-який захист у випадку атаки Росії.