Секретар РНБО Олексій Данілов назвав цей пункт ключовим для всієї Формули миру. Без нього вся українська ініціатива виявляється недієвою.

До теми Війна завершиться всередині Росії, процес почався, – Данілов

Чому Україні потрібно більше зброї

Данілов вважає, Україна зможе деокупувати свої території лише військовим шляхом. Бо Росія розуміє тільки мову сили та зброї.

Тому Формула миру – це формула зброї. Чим швидше Україна отримає достатньо сучасної зброї, тим скоріше ми повернемо мир, який буде безпечнішим для Європи і світу,

– пояснив він.

Секретар РНБО назвав хибною практику дозування у наданні Україні військової допомоги, аби не роздратувати Владіміра Путіна та не спровокувати країну-агресорку до подальшої ескалації. Він наголосив, що відмова або зволікання з передачею сучасного озброєння ЗСУ є прямим заохоченням Кремля до подальшої війни.

На його думку, якби Росія повністю або частково втратила свій Чорноморський флот, вона почала б швидше шукати вихід з розв’язаної нею ж війни проти України. Якщо російсько-українська війна у будь-який спосіб зупиниться без поразки країни-агресорки, то авторитарні режими побачать у цьому перемогу Путіна. Це буде сигналом до початку воєн за території різного роду та статусу (спочатку регіонального масштабу, а потім – глобального).

Що варто зробити союзникам

Як зазначив Данілов, у деяких іноземних політиків все ще залишаються ілюзії щодо можливості діалогу з країною-агресоркою, попри десятки тисяч жертв, руйнування та безперервні воєнні злочини з боку росіян. За його словами, Путін хоче, щоб партнери України стомилися її підтримувати та піддалися спокусі скептицизму або компромісу. На тлі цього деякі ЗМІ почали писати про нібито "провал" контрнаступу та буцімто "нездатність" ЗСУ звільнити території.

Кремль, у свою чергу, посилає фальшиві сигнали про власне "миролюбство" і готовність до завершення війни, що так само уповільнює ухвалення рішення Заходом про надання Україні нових типів озброєння та військової техніки або збільшення поставок номенклатури, що існує,

– сказав він.

Все це несе у собі загрозу повільного розплутування ретельно сплетеної мережі іноземної допомоги. Данілов дав партнерам кілька порад, що допоможуть цього уникнути й зробити виконання Формули миру більш успішним та за можливості швидким.

Що можуть зробити союзники:

сформувати узгоджену формулу власного бачення української перемоги для створення політичної відповідальності;

закріпити військову допомогу Україні в довгострокових циклах та законодавстві (з огляду на виборчі політичні цикли та можливу зміну кон'юнктури в Європі та США);

розробити та реалізувати комплекс заходів з нівелювання "втоми від війни";

перепланувати спільні заходи у рамках усіх пунктів Формули миру з точки зору фактору часу та послідовності.

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