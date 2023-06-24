Секретар Ради національної безпеки і оборони України зазначив, що, як війна розпочалась, так вона і закінчиться – всередині Росії. Данілов також опублікував уривки виступів Путіна 24 лютого 2022 року та 24 червня 2023 року.

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Що сказав Данілов про події в Росії

Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації Росії. Як війна розпочалась, так вона і закінчиться – всередині Росії. Процес розпочато…

– заявив Олексій Данілов.

Секретар РНБО опублікував ролик, у якому Путін говорить про початок війни 24 лютого 2022 року та про "удар в спину" 24 червня 2023 року.

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Путін відреагував на події в Росії

Російський диктатор вранці 24 червня звернувся до росіян. Російський диктатор сказав: "Дії, які розколюють нашу єдність, це по суті відступництво від свого народу, від бойових товаришів, які борються на фронті. Це – удар у спину нашій країні та народу".

Путін бідкався про зраду, покарання та накази силовикам. Детальніше про те, що сказав російський диктатор – можна прочитати тут.