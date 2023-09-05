Виступав секретар Ради національної безпеки та оборони на Київському безпековому форумі 5 вересня. Під час нього Олексій Данілов якраз-таки заявив про те, що в небагатьох західних діячів є політична воля не піддаватися на маніпуляції Кремля.

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То хто ж має сталеві яйця?

Данілов згадав, що зустрічався з командою збройних сил Великої Британії та про навчання, у яких брала участь ця країна. За його словами, лише корабель від Лондона "поплив туди, куди треба", що й змусило секретаря РНБО усвідомити, хто насправді має силу.

На превеликий жаль, зараз багато політиків перебувають у стані пашоту. І це велика проблема для всього світу, бо переляк перед Росією провокує процеси, на які складно знайти відповіді.

Що таке пашот Це спосіб відварювання яєць, за якого жовток всередині залишається рідким.

Джерело: Вікіпедія

Як приклад Данілов навів історичну аналогію: "7 вересня 1940 року Гітлер почав бомбардування Лондона, німецькі Люфтваффе 57 днів поспіль вдень і вночі "утюжили" місто. І я слабо собі уявляю, щоб Рузвельт набрав Черчилля і сказав: "Друже, не чіпайте Гітлера, тому що у нього потужна армія, він має потужну зброю, ви якось змиріться з цим".

Виступ Данілова на Київському безпековому форумі: дивіться відео

Зверніть увагу! Під час своєї промови Данілов констатував, що Україна не буде йти на поступки Росії. Зокрема, тому що окупанти вбили 500 дітей. Вочевидь, Путін має сидіти не за столом перемовин з огляду на цей факт, а – за ґратами.

Окрім того, зауважимо наостанок, що, як повідомив секретар РНБО, найближчим часом має відбутися засідання Стави Верховного Головнокомандувача. На ній вище керівництво нашої держави планує обговорити підготовку до зими, а особливо захист критичної інфраструктури від ворожих атак.