Виступав секретар Ради національної безпеки та оборони на Київському безпековому форумі 5 вересня. Під час нього Олексій Данілов якраз-таки заявив про те, що в небагатьох західних діячів є політична воля не піддаватися на маніпуляції Кремля.
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То хто ж має сталеві яйця?
Данілов згадав, що зустрічався з командою збройних сил Великої Британії та про навчання, у яких брала участь ця країна. За його словами, лише корабель від Лондона "поплив туди, куди треба", що й змусило секретаря РНБО усвідомити, хто насправді має силу.
На превеликий жаль, зараз багато політиків перебувають у стані пашоту. І це велика проблема для всього світу, бо переляк перед Росією провокує процеси, на які складно знайти відповіді.
Що таке пашотЦе спосіб відварювання яєць, за якого жовток всередині залишається рідким.
Джерело: Вікіпедія
Як приклад Данілов навів історичну аналогію: "7 вересня 1940 року Гітлер почав бомбардування Лондона, німецькі Люфтваффе 57 днів поспіль вдень і вночі "утюжили" місто. І я слабо собі уявляю, щоб Рузвельт набрав Черчилля і сказав: "Друже, не чіпайте Гітлера, тому що у нього потужна армія, він має потужну зброю, ви якось змиріться з цим".
Виступ Данілова на Київському безпековому форумі: дивіться відео
Окрім того, зауважимо наостанок, що, як повідомив секретар РНБО, найближчим часом має відбутися засідання Стави Верховного Головнокомандувача. На ній вище керівництво нашої держави планує обговорити підготовку до зими, а особливо захист критичної інфраструктури від ворожих атак.