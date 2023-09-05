Выступал секретарь Совета национальной безопасности и обороны на Киевском форуме безопасности 5 сентября. Во время него Алексей Данилов как раз заявил о том, что у немногих западных деятелей есть политическая воля не поддаваться на манипуляции Кремля.

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Так кто же имеет стальные яйца?

Данилов вспомнил, что встречался с командой вооруженных сил Великобритании и об учениях, в которых участвовала эта страна. По его словам, только корабль от Лондона "поплыл туда, куда надо", что и заставило секретаря СНБО осознать, кто действительно имеет силу.

К сожалению, сейчас многие политики находятся в состоянии пашота. И это большая проблема для всего мира, потому что страх перед Россией провоцирует процессы, на которые сложно найти ответы.

Что такое пашот Это способ отваривания яиц, при котором желток внутри остается жидким.

Источник: Википедия

В качестве примера Данилов привел историческую аналогию: "7 сентября 1940 года Гитлер начал бомбардировку Лондона, немецкие Люфтваффе 57 дней подряд днем и ночью "утюжили" город. И я слабо себе представляю, чтобы Рузвельт набрал Черчилля и сказал: "Друг, не трогайте Гитлер потому что у него мощная армия, у него мощное оружие, вы как-то смиритесь с этим".

Выступление Данилова на Киевском форуме безопасности: смотрите видео

Обратите внимание! В своей речи Данилов констатировал, что Украина не будет идти на уступки России. В частности, потому что оккупанты убили 500 детей. Очевидно, Путин должен сидеть не за столом переговоров, учитывая этот факт, а за решеткой.

Кроме того, заметим напоследок, что, как сообщил секретарь СНБО, в ближайшее время должно состояться заседание Ставы Верховного Главнокомандующего. На ней высшее руководство нашего государства планирует обсудить подготовку к зиме, особенно защиту критической инфраструктуры от вражеских атак.