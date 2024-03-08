Про це повідомив український президент в інтерв'ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai, інформує 24 Канал. Журналістка запитала у Зеленського "скільки разів Путін намагався його вбити".
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Кажуть 10 разів. Це дані розвідки, спецслужбовців. Я, чесно кажучи, не рахую. Мені здається, що в Україні всі наші люди, військові, які на фронті, щодня ризикують своїм життям. Цивільні – в мирній Одесі теж ризикують щодня,
– зазначив Володимир Зеленський.
За словами президента, він в таких же умовах, як і кожен українець. І ракетні обстріли, яких завдає Росія, загрожують йому так само, як і кожному українцю.
Чи був удар по Одесі замахом на президента
- Зеленський підтвердив, що під час того, як він разом із прем'єром Греції перебували в одному з одеських портів, у місті пролунав вибух. Глава держави зазначив, що ніхто не встиг спуститися в укриття, адже росіяни вдарили балістикою з території Криму – повітряну тривогу не встигли оголосити.
- Президент наголосив, що він не знає, на кого був "розрахований" цей удар. Втім, вважає, що це неприпустимі дії росіян. Кремль не має поваги до лідерів інших країн.