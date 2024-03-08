Президент України дав інтерв'ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai. Зокрема, він прокоментував ворожий удар по Одесі.
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Поза здоровим глуздом
Зеленський підтвердив, що під час того, як він разом із прем'єром Греції перебували в одному з одеських портів, у місті пролунав потужний вибух. Глава держави зазначив, що ніхто не встиг спуститися в укриття, оскільки не було сигналу тривоги. Зеленський нагадав, що по місту вдарили балістикою з території Криму. Балістика летить дуже швидко, тому відповідно сигнал тривоги "спізнився".
Президент зауважив, що він не знає, на кого був "розрахований" цей удар.
У будь, якому разі, якщо чесно, це щось неймовірне. Коли у нас прем'єр-міністр іншої держави. Я вже не говорю за себе. Я говорю просто про якусь повагу до лідерів інших країн, просто до їхніх людей. І ми бачимо, що в Путіна її просто немає. Вдарити балістичною ракетою під час візиту прем'єра Греції...Він був дуже здивований, а я – ні. Ми знаємо, що він (Путін – 24 Канал) не зупиняється, вбиває, тероризує цивільне суспільство, не тільки військових. Тому складно сказати, куди били російські терористичні війська. У будь-якому разі це поза здорового глузду,
– заявив Зеленський.
Що передувало
- 6 березня вранці президент України разом із грецьким прем'єром Кіріакосом Міцотакісом перебували в Одесі.
- Біля 10:30 росіяни вдарили балістичною ракетою по місту. За даними грецького видання, вибух пролунав за 150 метрів від кортежу Зеленського. CNN написало, що йдеться про відстань у 500 метрів.
- Прем'єр Греції заявив, що був вражений атакою. Він наголосив, що війна не шкодує нікого.
- Президентка Єврокомісіії Урсула фон дер Ляєн різко засудила дії окупантів. Вона сказала, що в агресора не вдалося залякати ні лідерів двох держав, ні український народ.
- Президентка Молдови Мая Санду висловила занепокоєння цією ситуацією. Політик зазначила, що війна Росії проти України становить загрозу безпеці усієї Європи.
- Відомо, що внаслідок того удару по Одесі загинуло 5 людей, кілька отримали поранення.
- У ЗСУ розповіли, що пошкоджень зазнав об'єкт припортової інфраструктури. Там наголосили, що атака не пов'язана з конкретним візитом.
- В Офісі президента тим часом не виключили ймовірності того, що ціллю росіян міг бути президент та його іноземні гості.