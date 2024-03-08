Президент України дав інтерв'ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai. Зокрема, він прокоментував ворожий удар по Одесі.

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Поза здоровим глуздом

Зеленський підтвердив, що під час того, як він разом із прем'єром Греції перебували в одному з одеських портів, у місті пролунав потужний вибух. Глава держави зазначив, що ніхто не встиг спуститися в укриття, оскільки не було сигналу тривоги. Зеленський нагадав, що по місту вдарили балістикою з території Криму. Балістика летить дуже швидко, тому відповідно сигнал тривоги "спізнився".

Президент зауважив, що він не знає, на кого був "розрахований" цей удар.

У будь, якому разі, якщо чесно, це щось неймовірне. Коли у нас прем'єр-міністр іншої держави. Я вже не говорю за себе. Я говорю просто про якусь повагу до лідерів інших країн, просто до їхніх людей. І ми бачимо, що в Путіна її просто немає. Вдарити балістичною ракетою під час візиту прем'єра Греції...Він був дуже здивований, а я – ні. Ми знаємо, що він (Путін – 24 Канал) не зупиняється, вбиває, тероризує цивільне суспільство, не тільки військових. Тому складно сказати, куди били російські терористичні війська. У будь-якому разі це поза здорового глузду,

– заявив Зеленський.

Що передувало