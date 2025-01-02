Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що це черговий вкид і війна весною точно не завершиться.

Важливо У 2025 війна входить з боями на всіх фронтах: де просувалися ЗСУ й окупанти – огляд і карти ISW

Війна триватиме ще мінімум 3 роки

Світан зазначив, що 9 травня – це чергова дата, до якої будуть прив'язуватись інформаційні потоки. Така ж річ відбувалась і перед 30 грудня, коли розповідали багато, але вийшов "пшик". Те ж саме буде й 9 травня. Воювати нам мінімум 3 роки, поки Росія не розвалиться. Інакше війна не завершиться. Це базові умови для перемоги.

Фронт – 1500 кілометрів, 1,5 мільйона військових задіяні у війні. Зупинити можна хіба гарячу фазу, але лише коли ми вийдемо на кордони 1991 року. Тоді українці, українська армія, українська нація можуть перепочити. А до того – мінімум 3 роки воювати. Не треба розраховувати на різні дати різних блогерів і різні прогнози,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Вкиди про перемовини

За словами військового експерта, вкиди в українське суспільство потрібні для того, щоб його розкачати, посіяти сумніви, марні надії. Надія марна, бо втрат зараз забагато. Територію ніхто віддавати не буде. Це не наша територія, це територія наших нащадків, і їм цю проблему залишати ніхто не буде. Росіяни ж на 9 травня якусь мету собі вигадають.

"Там вистачає артистів, щоб це робити. У нас наступні кілька місяців будуть важкої бойової роботи. До 9 травня росіяни зрозуміють, що сотні тисяч втрат живої сили в Україні – ось це те досягнення Путіна, яке він їм демонструватиме до 9 травня", – наголосив льотчик-інструктор.