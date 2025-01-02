Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это очередной вброс и война весной точно не завершится.

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Война продлится еще минимум 3 года

Свитан отметил, что 9 мая – это очередная дата, к которой будут привязываться информационные потоки. Такая же вещь происходила и перед 30 декабря, когда рассказывали много, но получился "пшик". То же самое будет и 9 мая. Воевать нам минимум 3 года, пока Россия не развалится. Иначе война не завершится. Это базовые условия для победы.

Фронт – 1500 километров, 1,5 миллиона военных задействованы в войне. Остановить можно разве горячую фазу, но только когда мы выйдем на границы 1991 года. Тогда украинцы, украинская армия, украинская нация могут отдохнуть. А до того – минимум 3 года воевать. Не надо рассчитывать на разные даты разных блогеров и разные прогнозы,

- отметил полковник запаса ВСУ.

Вбросы о переговорах

По словам военного эксперта, вбросы в украинское общество нужны для того, чтобы его раскачать, посеять сомнения, напрасные надежды. Надежда напрасная, потому что потерь сейчас много. Территорию никто отдавать не будет. Это не наша территория, это территория наших потомков, и им эту проблему оставлять никто не будет. Россияне же на 9 мая какую-то цель себе придумают.

"Там хватает артистов, чтобы это делать. У нас следующие несколько месяцев будут тяжелой боевой работы. До 9 мая россияне поймут, что сотни тысяч потерь живой силы в Украине – вот это то достижение Путина, которое он им будет демонстрировать до 9 мая", – подчеркнул летчик-инструктор.