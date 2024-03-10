Старша наукова співробітниця програми Росія та Євразія у Фонді Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот заявила, що окупанти вивезли зі стратегічного резерву найкращу техніку.

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Залишки російської техніки скорочуються

Массікот повідомила, що на складах все ще зберігається "гірша" і "непридатна до експлуатації" техніка.

Вона зауважила, що "залишки російських запасів скоротяться протягом наступних кількох років", якщо Росія збереже нинішній темп операцій на фронті в Україні.

Аналітики з Інституту вивчення війни зазначили, що не можуть самостійно перевірити цей звіт. Однак разом з тим у них є дані, які певним чином можуть підтвердити її слова.

Росія видає модернізацію танків за "виробництво"

Так, за даними ISW, звіти про "виробництво" російських танків за останні роки здебільшого відображають відновлені та модернізовані танки, взяті зі сховищ.

Аналітики додали, що російські військові як правило використовують техніку зі сховищ для підтримання бойових дій, а не для компенсації втрат на полі бою за допомогою нового виробництва.

Вони також вважають, що Росія може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років, якщо нинішні темпи втрат залишаться такими ж або прискоряться, а поточний рівень виробництва нових машин залишиться незмінним.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила дві третини своїх довоєнних танкових запасів.