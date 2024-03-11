Відповідне відео поширили в мережі. Користувачі коментуючи зворушливі кадри пишуть, що не можуть стримати сліз.

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Український військовослужбовець зробив сюрприз рідним і прийшов на святкування Дня народження дорослої доньки. Схоже, це стало сюрпризом для усіх гостей. Та звісно, найбільше – для дівчини.



Військовий приїхав на День народження доньки / Скриншот з відео

Вона з несподіванки не могла стримати сліз. Емоції переповнювали її.



Сюрприз став цілковитою несподіванкою / Скриншот з відео



Дівчина не могла стримати сліз / Скриншот з відео

На відео видно, що спершу дівчина навіть відмовлялась вірити своїм очам. І лише коли батько підійшов ближче – вона кинулась його обіймати і цілувати.

Військовий приїхав на День народження доньки: відео

У коментарях українці пишуть, що цей момент є таким очікуваним для багатьох сімей. Вони бажають, аби кожна українська сім'я дочекалась з війни свого воїна, а ось таких теплих і щемких зустрічей було більше.

Ворог змусив переживати розлуку мільйони українських сімей. Війна триває, як і наша боротьба. Українці знають за що воюють, а тому обов'язково повернуть мир і спокій в Україну.

Раніше Державна прикордонна служба України оприлюднила відео, на якому військовий повернувся додому до бабусі. Відео цієї зустрічі неймовірно зворушливе. Його також неможливо дивитись без сліз.