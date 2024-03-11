Соответствующее видео распространили в сети. Пользователи комментируя трогательные кадры пишут, что не могут сдержать слез.

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Украинский военнослужащий сделал сюрприз родным и пришел на празднование Дня рождения взрослой дочери. Похоже, это стало сюрпризом для всех гостей. И конечно, больше всего – для девушки.



Военный приехал на День рождения дочери / Скриншот с видео

Она от неожиданности не могла сдержать слез. Эмоции переполняли ее.



Сюрприз стал полной неожиданностью / Скриншот с видео



Девушка не могла сдержать слез / Скриншот с видео

На видео видно, что сначала девушка даже отказывалась верить своим глазам. И только когда отец подошел ближе – она бросилась его обнимать и целовать.

Военный приехал на День рождения дочери: видео

В комментариях украинцы пишут, что этот момент является таким ожидаемым для многих семей. Они желают, чтобы каждая украинская семья дождалась с войны своего воина, а вот таких теплых и щемящих встреч было больше.

Враг заставил переживать разлуку миллионы украинских семей. Война продолжается, как и наша борьба. Украинцы знают за что воюют, а потому обязательно вернут мир и спокойствие в Украину.

Ранее Государственная пограничная служба Украины обнародовала видео, на котором военный вернулся домой к бабушке. Видео этой встречи невероятно трогательное. Его также невозможно смотреть без слез.